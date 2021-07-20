一名擔任計程車司機的劉姓男子，因與家人發生爭吵負氣離家多年，台中市警察局第四分局春社派出所「協尋達人」員警陳宏霖，快速找到劉男，告知劉男的家屬稱父親過世，四處打聽其下落時，身為家中長子的他不禁潸然淚下，感謝員警熱心協助，幫助一家團圓，送父親最後一程。

台中市警察局第四分局春社派出所警員於案件系統清查失蹤人口時，發現他縣市曾受理一件家屬稱父親過世，急欲尋找離家多年未歸的哥哥奔喪，想到家屬焦急的心情，感同身受。

運用戶役政系統搜尋符合失蹤劉男年籍之人口，逐一清查其名下現有車輛，得知劉男現職為計程車司機，取得其聯絡方式。

得知劉男當初與家人發生爭吵負氣離家多年，經員警告知劉男的家屬四處打聽其下落時，獲悉父親過世，不禁流下思親的男兒淚。

警員陳宏霖因多次尋獲失蹤人口，有「協尋達人」的封號，執行網路巡邏清查失蹤人口案件時，發現一件案單內容簡述因家中父親過世，希冀員警協助找到失聯多時的長兄。

員警主動致電家屬詢問細節，體會家屬心急如焚又無助的心情，因家屬僅提供失蹤家屬的基本資料，利用警政平台逐一過濾上百筆資料，縮小範圍，最終取得現為計程車駕駛劉男的聯繫方式，告知劉男家中狀況並予以開導後，劉男與家屬團員，將父親喪事圓滿完成，成就一樁美事。

春社所所長曾一峯表示，每個協尋的失蹤人口，背後可能都有一個辛酸的過往或缺憾的家庭，故失蹤人口查尋工作是「行善積德」的良心工作，也是為民服務最直接、最具體的表現，警察人員責無旁貸，期許同仁繼續為社會付出，共同營造安居樂業的幸福生活環境。