中華經濟研究院20日上修2021年台灣經濟成長率至5.16％，除了出口強勁支撐外部對GDP有2.58個百分點的高貢獻度，國內需求明顯受到5月以來本土疫情擴大，民間消費活動受到疫情干擾而成長受挫，然而，中經院此次估上半年年增率會出現成長衰退2.42％，全年則可回到正成長1.25％。

但是，學者專家認為，此項經濟數據看起來漂亮，有兩項不同以往的支撐來源，其一是民間投資成長率由2020年的4.52％續增至2021年的6.85％，獲得科技產業持續信進製程，國內都更改建，與生醫研發挹注，對成長率貢獻約1.56個百分點，單是民間投資成長就貢獻了1.48個百分點；另一項則是台股交易金額年增1.6倍，證券交易手續費為證券商帶來豐富收入，主計總處估計可以增加民間消費項目0.9個百分點。

中央大學經濟學系教授、中大臺灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，即時反映民眾消費信心的「台彎消費者信心指數CCI」，在6月疫情高峰時的調查結果總數為70.48點，下降4.4點，其中5/6的項目指標下降 (家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、物價水準、購買耐久財)，分數都跌到悲觀區域，其中購買耐久財跌入悲觀區最為驚訝，據分析是民眾認為全國三級警戒以來，家庭經濟惡化，對於3C產品、汽機車的購有轉為保守，加上三級警戒以來，和內需相關的產業全部受到影響，服務業尤其為多，就業人數下降很多，也就是說，服務業的就業人口失業狀況十分明顯。

目前勞動部統計無薪假為3.1萬人，吳大任以官方「沒講明」的一項統計數據為例，每個月工時不足35小時的人數，5至6月的一個月之內增加60萬人，「這些人是潛在無薪假人數！」，因為這個族群的所得非常、非常低，人數卻非常龐大，會是下半年及明年經濟發展中，最需注意的問題。

中經院此次提出疫情對台灣經濟衝擊可能程度的三種模擬情境中，其中最糟的假設，即疫情管制措施延至2021年底才有效解除，全年民間消費成長將出萎縮，轉為-0.65％，國內經濟成長率估測也將降至3.78％。

潛在失業人數龐大之外，渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財指出，大宗商品、國際油價在疫情期間大漲，台灣在這些項目是進口依賴國家，國際間的通膨數（以消費者物價指數CPI為指標）大增，如美國因為在復甦，所以反映在CPI上升，台灣則因三級警戒，內需廠商生意不好，不敢把價格轉嫁消費者，實際通膨壓力在台灣沒有真正反映。惟，中經院此次估測的2021年國內物價水準，CPI年增率約1.72％，不僅較2020年的萎縮0.24％有較為明顯的成長，而且以央行官方利率1.125％計算，已經呈現負利率。

符銘財強調，下半年國境應該作到符合防疫條件的解封，一定要開始有行動，否則會拖累明年台灣經濟的進一步復甦。