中央流行疫情指揮中心公布最新疫苗接種數據，昨（19日）單日接種人數為19萬2280人，目前全國疫苗人口涵蓋率22.48％，劑次人口比為23.08％。指揮官陳時中呼籲，符合第二劑莫德納資格的民眾，請盡速接種。
昨天疫苗接種以AZ居多，佔16萬多人，而莫德納佔2.5萬多人。陳時中提醒，第一到三類對象及孕婦、已在6月6日至7月9日接種第一劑莫德納疫苗者，即日起已開放接種第二劑。
陳時中強調，因為莫德納疫苗數量有限，希望符合資格的民眾盡速施打第二劑，以獲得更多保護力。
中央流行疫情指揮中心公布最新疫苗接種數據，昨（19日）單日接種人數為19萬2280人，目前全國疫苗人口涵蓋率22.48％，劑次人口比為23.08％。指揮官陳時中呼籲，符合第二劑莫德納資格的民眾，請盡速接種。
昨天疫苗接種以AZ居多，佔16萬多人，而莫德納佔2.5萬多人。陳時中提醒，第一到三類對象及孕婦、已在6月6日至7月9日接種第一劑莫德納疫苗者，即日起已開放接種第二劑。
陳時中強調，因為莫德納疫苗數量有限，希望符合資格的民眾盡速施打第二劑，以獲得更多保護力。
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