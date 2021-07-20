大陸債市今年出現較多雜音，拖累亞洲高收益債券表現，但短期波動過後，因誘人的收益率、可控的違約率、更短的投資期限，亞洲高收益債還是將受益區內經濟反彈，成為尋求收益率的首選之一。

瀚亞投資指出，亞高收債今年充滿挑戰，但鑑於大陸政府致力於改革，並希望降低金融體系中的淨槓桿率，藉此提升債券品質，未來可能會看到其本地債券違約率上升。重要的是，大陸房地產行業主導亞高收債，更是亞債收益關鍵驅動因素。

整體來看，房地產行業與大陸GDP的相互關聯，促使政府確保房地產價格的升值相對穩定。房地產公司的透明度很高，銷售和預售數字皆都按月上報，同時其房地產市場可能是全球監管最嚴格的市場之一。考慮到潛在的行業整合，及對購房者抵押貸款的更嚴格審查對開發商產生的連鎖反應，資本狀況較好的開發商未來的表現可能會更好。

隨著各國政府縮減刺激措施，整體亞債違約率可能會上升，但違約仍應在可控範圍內。瀚亞投資預計，今年亞高收債的平均違約率將在2～4％之間。相當多的亞高收債發行人與大宗商品相關，提供樂觀的投資空間，亞高收債規模和多樣性，也有助降低違約率。

亞洲市場也可能出現所謂的「墮落天使」，評級較高的債券，因發行人陷入財務困境而被降評至高收益狀態。事實上區內存在一些風險，如印度風險源於疫情對國內經濟的持續影響。

2021年全球債市普遍受到通膨預期上升，導致利率上升的擔憂的衝擊。瀚亞投資認為，市場對升息的預期似乎有點為時過早，美國聯準會（Fed）的平均通膨目標明確，可能在一段時間內保持耐心，在長期利率仍然較低的環境下，亞高收債收益率的回升仍然具有吸引力。

即使利率上升，亞高收債的好處是在其他債券行業中，具有最短的存續期，使其不太容易受到利率上升的影響。且存續期間僅有2.5年，遠低於其他債券，因此亞高收債於利率上升環境下，受到的影響並不大。

儘管大陸存在特殊的風險、違約率上升的擔憂、利率上升的風險，若將目光放遠來看，亞高收債仍存在機遇，對尋求收益率來說，仍是一個有吸引力的資產類別。

隨著疫情得到控制，經濟增長將出現反彈，看好今年亞洲貿易額將超過2018年10月的高峰值。美國強勁成長，預計也將在出口和投資方面，對亞洲產生積極外溢影響。瀚亞投資分析，受益於亞高收債吸引力的估值、較高的收益率和較短的存續期，將可望從亞洲經濟的最終反彈中獲益，安然度過短期波動。