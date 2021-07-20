台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦2021年台北國際塑橡膠機展及台北國際製鞋展，原訂9月28日登場，卻因疫情再起，取消實體展而改為線上展，19日開放報名首日吸引富強鑫、鳳記、世林、天崗、鏈發射出、華周、承美等多家指標廠商完成報名。

台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展去年受疫情影響，延至今年9月28日至10月2日在南港展覽館一館同步展開，並搭配線上展同步展出；考量國內外疫情再起，決定取消實體展覽，只保留線上展。貿協指出，會以數位加值行銷方案DigitalGo，持續為參與廠商網羅商機、串聯全球產業能量。

貿協指出，貿協14、15日一連兩天舉辦線上說明會，針對DigitalGo方案服務內容特色，詳盡說明。上百家廠商線上參加且熱烈提問，19日10點開放報名當下，吸引富強鑫、鳳記、世林、天崗、鏈發射出、華周、承美等多家指標廠商火速完成報名，搶到報名頭香的富強鑫表示，「這個方案一推出第一時間我們就迫不及待的想報名了，數位行銷內容豐富新穎，有很多很創新的嘗試！」

塑料回收知名設備廠世林機械也同步搶到頭香表示，「世林很認同也很期待DigitalGo的服務內容，尤其是焦點市場產品發表會相當具有吸引力！」

塑膠押出大廠鳳記指出，「DigitalGo能在工廠直播真的很讚，鳳記因應疫情早已有720度全景拍攝導覽，為客戶提供親臨現場的體驗，這次的DigitalGo內容正符合我們的需求。」

「TaipeiPLAS & ShoeTech Taipei DigitalGo數位加值行銷」 TaipeiPLAS & ShoeTech Taipei DigitalGo 7月19日起接受廠商報名參加，報名期限至8月19日止，外貿協會將在報名截止後開辦Workshop手把手教學，協助參加DigitalGo的廠商熟悉使用線上展後台及各項功能，並傳授直播及數位行銷心法，保證讓廠商數位行銷功力大躍進。

貿協指出，9月28日至10月28日展開為期一個月線上展，總計有Mini、Plus及Max三種套裝方案，提供不同需求量級的廠商自由選購。內容包括自製Podcast空中節目、AI導入國際媒體報導、媒合跨螢跨平台的數位廣宣、工廠Live產品發表直播放送、潛在買主開發等，還有雲端虛擬展示間與一對一雙向採購洽談。