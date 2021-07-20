全國進入三級警戒超過60日，你是否曾在心中吶喊「好想出去玩」？「好想吃美食」？解封在即，104玩數據調查發現，解封後，不分男女老少最想做的五件事：旅遊、好友聚會、戶外活動、吃美食、看電影。其中，旅遊的國內外地點，分別以花蓮、日本居冠；美食偏愛夜市小吃、燒肉、以及火鍋。

104玩數據發現疫後商機蠢動。（104玩數據提供／黃慧雯台北傳真）

【解封後最想做什麼？】

行政院規劃再發三倍券，力助餐飲、零售、旅宿、展演四大產業。解封在即，民眾最想做什麼事？哪些店家準備迎接疫後商機大爆發？104玩數據在7/10-7/12期間調查超過1400位求職會員，96%的受訪者「都想做什麼」！最想做的排行榜前五名是旅遊、好友聚會、戶外活動、吃美食、看電影，都是在防疫警戒下無法盡情體驗的活動，不難看出民眾渴望解封的心情。

104玩數據在7/10-7/12期間調查超過1,400位求職會員，96%的受訪者「都想做什麼」的Top 10結果。（104玩數據提供／黃慧雯台北傳真）

做為參考，104玩數據調查超過1400位會員的第11~19選依序為：進修上課、美容美髮、逛大賣場、唱KTV、公園散步、參加藝文活動(如看展看劇等)、好好睡一覺(如把小孩送到安親班或保母家)、逛傳統市場、醫美雷射。

【好想去旅遊 國內首選花蓮 國外偏好日本】

旅遊榮登「解封後，最想做的事」榜首！49%受訪民眾、國內國外都想去，26%只想去國內，25%只想去國外。想去哪？國內旅遊，東部強壓西部。國外旅遊，就愛日本，日本已蟬聯多年國人最愛出國旅遊的冠軍，疫情期間捐贈疫苗也讓台灣人民好感恩。

講到吃飯這回事呢？104玩數據發現，44.1%最想念夜市小吃，又以台中逢甲夜市大腸包小腸、基隆廟口夜市泡泡冰、以及台北寧夏夜市蚵仔煎，成為民眾迫不及待想要大啖的夜市美食。受到無法內用影響最深的火鍋、燒烤類，則以42%、38.3%緊追在夜市小吃之後，成為解封後最想吃的美食。