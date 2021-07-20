因全球Delta變體病毒的傳播激增，威脅全球經濟復甦前景；據了解，銅又常被用作衡量全球經濟健康狀況的重大指標，日前LME銅價跌至4周低點，不過洋山銅溢價周二最新報每公噸35.50美元，為5/27日以來的高點附近，說明中國對進口金屬的需求正在提升，令倫敦(LME)期銅價格低點反彈上揚。

周二(7/20)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.52%，報每公噸9,270美元，盤中最高一度觸及每公噸9,295美元高點。(商品行情網)