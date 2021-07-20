【LIVE直播】新北確診今+6例 市長侯友宜最新說明｜2021.07.19

國內20日新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入，其中新北市為6例僅次於台北7例；侯友宜表示，新北家禽市場明天21日將進行第5次PCR篩檢，目前從業人員都已完成疫苗接種，民眾必須持PCR陰性證明或疫苗注射證明才能夠入場，居家隔離、自主健康管理人員回到工作時需再做1次PCR。

新北市林口三井OUTLET昨（19）傳出1名專櫃員工確診染疫，市長侯友宜表示，啟動疫調擴大匡列，昨天已經篩檢516人，今天要再篩檢706人，明天預計篩1400人，所有的員工全部都篩檢完畢，確定是陰性才可以復業。

侯友宜說，昨天篩檢出來陽性確診櫃台員工，就開始啟調、擴大匡列，同時要求三井outlet立即停業、大清消，並要求員工要立即來做篩檢，昨天已經篩檢516人，今天要再篩檢706人，明天預計篩1400人。

侯強調，希望把所有的員工全部都能夠篩檢完畢，確定是陰性才可以復業，一定嚴格要求業者一定要做得到，那現在這2天就要全力的篩檢，確保環境、職場的乾淨。