美股周一暴跌逾700點，拖累台股今（20日）開低走低，盤中一度狂瀉近300點，航運股再度慘淪重災區，散戶又被割韭菜，哀號「快滅頂了」。近期大盤有回檔壓力，投資人賺錢沒那麼容易，不妨參與初次上櫃股凌陽創新抽籤，以160元承銷價跟今日股價最高226.5元來估算，抽中一張現賺逾6.6萬元。

凌陽創新是IC設計廠商凌陽旗下公司，日前在線上業績發表會表示，公司主力產品為影像處理控制晶片（ISP）與人機介面裝置微控制晶片（HID）。受惠疫情的遠距商機持續爆發，6月合併營收達2.08億元，年成長35.7％，累計上半年合併營收為12.16億元，年增86.3％，續創同期歷史新高。

據了解，凌陽創新的非蘋筆電品牌ISP市占率高達4成左右，扮演舉足輕重角色，凌陽創新出貨動能成功搭上這波遠距需求並大幅成長，除了筆電配備鏡頭之外，網路視訊鏡頭亦是凌陽創新耕耘已久的產品線之一，出貨量同步出現大增。

凌陽創新初次上櫃IPO，每股承銷價為 160 元，今日盤中股價最高來到226.5元、最低為216元，若抽中一張現賺6.6萬至5.6萬元之間，投資人可把握機會。 7 月 19~21 日公開申購，總申購張數位1593張，7 月 23 日公開抽籤日。未中籤者於7 月 26 日還款，中籤者將在7 月 29日撥券。