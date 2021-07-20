嘉里大榮（2608）今（20）日召開股東會，通過配發1.68元現金股利。董事長沈宗桂表示，今年嘉里大榮在冷鏈、醫藥、快遞領域有信心成長，對一般路線物流將落實品質管控，聚焦專業、創造差異，依數據分析區塊鏈的效益，維持成長的動能。

受到後疫情消費者習慣改變及人員分流居家上班帶動生鮮食品需求，冷鏈物流需求量大增，嘉里大榮在低溫倉儲及冷鏈配送區塊，擁有全程精準溫控作業，為食安把關。

再者，針對宅經濟電商貨量大增，小型企業客戶2B的貨量萎縮，相對大型企業客戶2B有所增長，嘉里大榮特別在冷鏈、醫藥、快遞，對一般路線物流落實品質管控，滿足客戶需求。

此外，嘉里大榮子公司嘉里醫藥物流取得衛福部食藥署核發之PIC/s GDP及GMP認證，通過ISO 13485醫療器材品質管理認證，持續開發各項疫苗運送及倉儲設備服務能量；另一子公司科學城物流為新竹、台南科學園區電子產業上、中、下游供應商提供高品質之保稅倉儲、保稅貨車、化學危險品倉儲等服務。

嘉里大榮2020年營收成長4％、達123億元，獲利近15億元，每股盈餘3.21元，創2008年來新高；今年首季獲利3.05億元，每股盈餘0.65元。