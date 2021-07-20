有婦產科醫師反映，一名婦女先施打AZ疫苗後發現自己懷孕，要求第二劑打莫德納，但目前尚未收到相關公文，擔心違反指揮中心混打規範。對此指揮官陳時中表示，將交由專家做討論。

陳時中表示，目前對於混打還沒有這樣的規定，只有第一劑有嚴重過敏等不良反應，可經過醫師評估後，第二劑改打其他疫苗。

國內孕婦族群以接種莫德納疫苗為主，但有婦女曾接種AZ疫苗後懷孕的情況，是否可開放混打莫德納？對此陳時中表示，將請專家做討論。