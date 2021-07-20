打完AZ懷孕 可混打莫德納嗎？陳時中：將請專家討論 14:442021/07/20 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有婦產科醫師反映，一名婦女先施打AZ疫苗後發現自己懷孕，要求第二劑打莫德納，指揮官陳時中表示，要請專家討論。（圖/姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有婦產科醫師反映，一名婦女先施打AZ疫苗後發現自己懷孕，要求第二劑打莫德納，但目前尚未收到相關公文，擔心違反指揮中心混打規範。對此指揮官陳時中表示，將交由專家做討論。 陳時中表示，目前對於混打還沒有這樣的規定，只有第一劑有嚴重過敏等不良反應，可經過醫師評估後，第二劑改打其他疫苗。 國內孕婦族群以接種莫德納疫苗為主，但有婦女曾接種AZ疫苗後懷孕的情況，是否可開放混打莫德納？對此陳時中表示，將請專家做討論。 專家會議未錄影 柯酸通過台版EUA 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 #混打 #莫德納 #陳時中 #AZ #懷孕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端審查不透明！蔣萬安批陳時中：臉不紅氣不喘 10:142021/07/20 政治 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 11:082021/07/20 生活 懷孕要吃什麼、不能吃什麼？這些食物要小心 09:422021/07/20 健康 前進東奧倒數3天》莊智淵桌球最後一戰 黃金混雙拚奪牌 04:102021/07/20 運動天地 藍委偕同專家齊呼 大專教職員開學前打疫苗 11:312021/07/20 政治 高端疫苗審查未全程錄影引爭議 陳時中解釋 14:192021/07/20 生活 19歲也收到疫苗預約簡訊 網驚曝2大可能性 13:022021/07/20 生活 審查黑箱作業 在野轟照劇本走 04:102021/07/20 焦點要聞 司法人員僅法警列入優先施打疫苗對象 司法院回應了 11:232021/07/20 社會 陳建維快評》1450準備好打愛台疫苗了嗎？ 10:412021/07/20 快評 48歲以上170萬人 今起可預約AZ 04:102021/07/20 焦點要聞 生活熱門新聞 疫苗覆蓋率近23％ 陳時中籲：這4類人快預約莫德納第二劑 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 烟花醞釀轉中颱 午後雷雨彈升級 7縣市豪大雨特報 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 北市舉債買疫苗有望？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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