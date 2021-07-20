美股道瓊指數周一(19日)重挫725點，全球股市應聲下挫，加密貨幣市場也被波及，比特幣在今(20日)亞洲交易時段跌破3萬美元，來到近1個月來的新低，根據CoinMarketCap的數據顯示，加密貨幣市場總市值在24小時內蒸發約900億美元。

比特幣在4月中旬飆上近6.5萬美元的歷史新高，到目前已下跌逾50%，5月中旬以來，原本一直在3萬美元至4萬美元之間來回，並曾在6月22日短暫失守3萬美元大關，今日再跌破3萬美元，即是6月22日以來的新低。

比特幣在台北時間今日上午約11點跌破3萬美元後，根據CoinDesk的數據顯示，今日下午2點左右的報價約29663元，跌幅逾6%。

華爾街知名大空頭David Tice日前就曾警告，現在的股市與比特幣處在相當危險的時期，CNBC報導，David Tice提醒投資人要注意虛擬貨幣市場的動態，他表示，當比特幣只有1萬美元時，投資人可以擁有它，「但現在比特幣已經來到6萬美元，且最近各國央行、國際結算銀行等金融監管機構都對虛擬貨幣有負面的評論與管制，引起軒然大波，我認為現在是非常危險的。」