美國和海外的新型冠狀病毒感染人數飆升，股市反映出疫情捲土重來的隱憂。傳染性強的Delta變異株開始大流行，然而數州疫苗接種率卻停滯，促使總統拜登急喊快打疫苗。

路透社報導，疫情在美國部分地區爆發的主因是疫苗接種率低，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診、住院與死亡人數最近幾天都呈上升趨勢。

研究顯示，比起針對原始新型冠狀病毒，疫苗對Delta變異株仍有效，但防護力較差。

研究也顯示，完整接種兩劑輝瑞/BNT疫苗或者阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca AZ），遠比只接種一劑疫苗還能有效預防感染，因此民眾完整接種疫苗非常重要。

憂心疫情再度爆發可能破壞經濟復甦，使得道瓊指數（Dow）今天下跌超過2%。

拜登在一場關於美國經濟的演說中表示，復甦取決於疫情是否獲得控制，他說有4個疫苗接種率低的州，占上週所有新增病例的40%。

拜登呼籲民眾：「請去打疫苗。」「事不宜遲。」

根據路透社數據分析，美國每日新增確診數過去30 天平均多出2倍，自6月18日至昨天，從1萬2004例攀升至3萬2136例。

根據同一份分析，在過去的30天，染疫住院人數增加21%，從1萬6000人增加到1萬9000人。

死亡人數會在感染人數上升之後數週才會顯現出來，上週的死亡人數比前一週增加25%，平均每天約250人病故。

某些州受到的衝擊特別嚴重。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），阿肯色州75個郡中除了兩個郡外，其餘疫情擴散情形都非常嚴重。

根據當地衛生官員黎斯克（Ilene Risk），在猶他州的鹽湖郡，新增感染病例有9成是感染Delta變異株。

她說，為應付不斷上升的感染人數，鹽湖郡已招募信仰領袖和醫師說服約40%符合資格、卻未完全接種的人施打疫苗。

即使在疫苗接種率較高的州，像是紐約，官員表示基於Delta變異株傳染力更強，令人憂心可能爆發新一波感染。

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）上週告訴記者，截至目前，Delta變異株已在全球約100個國家現蹤，成為全球疫情的主流病毒株。

加州洛杉磯郡在病例數上升後，上週末重新實施強制戴口罩的規定。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）承認染疫人數增加，但他今天在每日例行記者會上表示，不打算重啟配戴口罩的規定，而是會加倍努力推動疫苗接種。

美國小兒科學會（AAP）今天也公布對學校的更新建議，亦即2歲以上兒童到校必須配戴口罩，無論是否打過疫苗。

美國許多大學要求學生開學前必須施打完疫苗，但面臨部分反彈聲浪。

印第安納大學要求學生與教職員工必須在秋季開學前接種疫苗，引發8名學生提起訴訟。這項疫苗強制令今天獲得聯邦法官裁決支持。

印第安納州南本德法院（South Bend court）法官萊希蒂（Damon Leichty）反駁學生宣稱疫苗令違反他們的權利。他在判決書中寫道：「這項政策並非強迫接種。」「學生是有選擇的：打疫苗、基於宗教或醫療理由豁免施打、休學一學期、或者去念別所大學。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100720