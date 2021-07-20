時序進入盛夏，陽光熾熱，走在路上沒幾分鐘，就汗流浹背。最想要的，就是來杯手搖欽消消暑氣！營養師觀察發現，台灣人普遍蔬菜、水果吃得少，飲料倒是越喝越多！

振興醫院營養治療科營養師張依如表示，雖然許多人已經意識到含糖飲料不好，會選擇無糖手搖飲料，但是卻忽略了配料仍然含有高糖份，無論是常見的珍珠粉圓、波霸粉圓、椰果、芋圓、粉條等，或是近年來各家紛紛推出的季節限定款飲料，像夏天大家最愛的季節限定芒果鳳梨調味飲品，總能吸引消費者買單，再加上配料通常非常多元，導致熱量、糖分都大爆表。

還有一些強調天然食材的配料，如芋頭、芋泥、紫薯、地瓜等，別以為「天然ㄟ尚好」，其實芋頭、紫薯等是食材雖天然，但這些配料在熬煮過程中，所添加的糖分皆非常可觀，千萬不要踩到地雷！

當然，要求愛喝含糖飲料的人突然戒掉是非常痛苦的，如果無法完全戒掉手搖飲，張依如建議可以採取以下方式來減少對身體的負擔。

1.選茶不選奶：

選擇紅茶、綠茶或烏龍茶等為基底的飲品，若不加奶、不加糖、不加料，幾乎零熱量，絕對是維持身材、保持健康的首選。

2.鮮奶茶比奶茶好：

若是愛喝奶茶類的朋友們，可以選擇鮮奶茶，差別就在於鮮奶茶加的是純鮮奶，而奶茶加的卻是奶精粉，「奶精粉」其實並不是奶製品，而是油脂氫化乾燥後的氫化「油脂粉」，喝進肚子裡的都是油！

3.若選擇加料飲品，則將正餐主食澱粉類的攝取量減少：

如果覺得喝手搖飲不加料沒有口感，特別空虛的話，就將飲食中的其他澱粉類減半吧！此外，除了珍珠粉圓、波霸粉圓外，也可以考慮熱量相對較低的愛玉、仙草、寒天、蒟蒻或小紫蘇等配料，口感也很好。

4.大杯改中杯，減少攝取量：

不喝太痛苦，那就少喝一點吧！將平常習慣的大杯改成中杯，或者點一杯與他人共飲，分擔熱量也不錯。

5.漸進式減少頻率：

以往天天喝，慢慢改為2天1杯、3天1杯，漸漸到1週1杯，以此類推減少頻率，讓身體慢慢戒掉依賴含糖飲料的習慣。

6.想想荷包：

以大台北地區來說，加料的手搖飲料動輒1杯5、60元起跳，特殊季節限定飲品更高達1杯8、90元以上，幾乎可抵1餐正餐的費用！將省下的飲料購買費用記下來，會發現長時間下來省下的費用相當可觀，如此一來也可以增強自己少買飲料的動力。

飲食習慣並非一朝一夕可以改變的，但是透過一些小撇步，可以讓我們更有技巧地選擇適合自己的飲料，來達到滿足口腹之慾的同時兼顧健康的雙贏目標。