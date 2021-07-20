一名女網友抱怨，晨運時見到一名阿北摔倒，她想幫忙攙扶，但因對方體重不輕，她1人扶不起來，請旁邊3位阿姨幫忙，3人卻分別以「腰痛、脊椎受傷、沒力」為由拒絕，讓女網友感嘆，難道因為疫情讓人不敢伸援手？不過有醫護人員指出，如果沒有經過初步檢傷，真的建議保持原姿勢，不要隨便移動患者，「直接叫救護車」就好。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示早上在河堤運動，一位阿北在她面前重重摔了一跤，看他不能動彈，趕快問他還好嗎？要不要叫救護車？阿北說不用，扶他起來就好，原PO嘗試扶他起來，但阿北應該有80公斤以上，她一個人只能扶他原地坐著，沒辦法扶起來。

原PO於是請旁邊3位阿桑幫忙，但「阿桑一個説腰痛、一個説脊椎受傷、一個説沒力」，讓原PO很想罵人。後來一位老伯伯經過幫忙扶起來，阿北有點擦挫傷指甲流血，要叫救護車他堅持不要，問家人電話也不說，幸好阿北的姐姐散步過來，見阿北休息一下沒事就離開了。

原PO事後回想，這些阿桑可能疫情關係，才不敢伸出援手；她自己也怕，但是她沒辦法眼睜睜看著阿北繼續趴在地上。最後她發問：「如果是你，你會扶還是直接叫救護車還是跟阿桑一樣？」。

網友紛紛回應：「身為醫護人員告訴你，真的直接叫救護車就好，不要隨便移動他。只要注意他的呼吸道有維持暢通，幫忙注意周遭安全，等救護車來就好。」、「如果沒有經過初步檢傷，真的建議保持原姿勢，或是擺復甦姿勢，老人家真的不經摔」、「下次記得不要扶，本來沒事可能扶了就有事了，因為老人重摔常常不是只有摔那麼簡單，下回叫救護車」、「不建議直接碰觸病人（患者），尤其是老人家，若摔倒當下已經傷到頸椎，隨意的移動他，可能造成無法挽回的傷害，到時候就會公親變事主，直接撥打119請求消防人員協助，就很棒了」。

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