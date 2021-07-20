小朋友回傳拼貼窗花線上創作課程作品，爭取參與年度成果展機會。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

因應疫情，台南市文化局蕭壠文化園區文化體驗教育計畫，今年首次推動線上課程，甫開放報名現有場次就秒殺，參與學童更廣布全台北、中、南部地區，互動式教學讓親子們欲罷不能，文化局也開放部分課程讓無緣報名的親子們一起觀課，體驗藝術零距離。

蕭壠文化園區暑期線上創作系列課程，7月11日起至8月28日止共計18堂課免費參加，由於課程豐富多元，而且連體驗材料包都免費，使得首輪場次甫開放報名旋即秒殺額滿，截至20日止已有近200人次報名參與。

文化局指出，本次報名者不限於台南地區，近20％的報名者來自北部及中部地區，而且報名者都是對體驗非常有興趣，所以課程中互動特別熱烈。

此次課程由策展人陳明惠帶領來自北中南的藝術家吳芊頤、林盈秀、洪鈞元、康雅筑、張惠笙、鄧文貞等，循序漸進地透過視訊方式進行。

藝術家藉由自身的創作經歷引導學童創作，使學童能透過五感體驗，包括聲音感受、色彩表現、材料編織及拼貼、影像創作等不同方式，在親手創作的過程中激發想像力，進而動帶對藝術創作的價值認知，並將藝術的美好扎根於生活中。

蕭壠文化體驗教育計畫暑期線上課程自即日起持續接受報名，參與對象從國小學童至高中生不拘。有意報名的同學或家長，歡迎洽詢蕭壠文化園區網站或蕭壠臉書粉專查閱報名資訊相關公告。