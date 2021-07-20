亞洲開發銀行(ADB)20日上調韓國2021年經濟成長率，理由是強勁的出口，以及擴大投資的公設。

這家總部位於馬尼拉的銀行預計，亞洲第4大經濟體韓國，2021年可望成長4%，高於4月份3.5%預估值。同時，亞行也將韓國2022年的經濟成長率，維持在3.1%不變。

全球景氣陸續復甦之際，亞行也上調韓國經濟成長預估。與亞行一樣，韓國央行與全球信評機構標普全球評級(S&P Global Ratings)也都看好韓國經濟成長。韓國政府預計，2021年自己可成長4.2%。

由於晶片與汽車出口旺盛，加上內需改善，韓國景氣正在復甦軌道上。藉此，韓國可望扭轉2020年因疫情影響經濟衰退0.9%的頹勢。

根據韓國央行數據，韓國經濟首季成長1.7%，優於2020年第4季的1.1%。同時，韓國海關也統計，由於全球晶片、汽車與石油相關產品需求暢旺，韓國7月前10天的出口，已年增14.1%。值得一提的是，韓國6月份的出口已是連8個月都在上揚。

不過，Delta新變種病毒株，已成為經濟成長未來走向最大變數。

亞行也以疫情升溫為由，將46個亞洲發展中國家的2021年經濟成長率，從4月份估計的7.3%下修至7.2%。至於2022年，可望成長5.4%。