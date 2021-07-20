全球總體經濟環境進入中期復甦階段(mid-cycle)，富達領先指標處於正成長且持續改善的位置，但全球經濟在歷經強勁的V型反轉後，多數國家GDP國內生產毛額已回復或甚至超過新冠疫情爆發前的位置。接下來，整體復甦動能預期將逐漸減緩，惟由於全球各區域經濟基本面的差異，將使各國經濟體復甦動能表現不一。

富達投信投資部主管張翠玲認為，2021年下半年全球投資展望暨投資關鍵字：I.M.F。I是通膨、M是大趨勢(Ｍegatrend)及多重資產(Multi-Asset)、F是財報(Financial Earning)。

張翠玲表示，有鑑於全球製造業逐步重回正軌、供應鏈中斷問題獲得緩解，雖然近期通膨走升是否能持續，仍必須觀察工資及能源價格等重要驅動因子，但目前我們仍預期美國貨幣政策不至於大幅轉彎突然收緊，因此通膨對整體經濟與金融市場衝擊應屬可控。在已開發國家方面，隨著疫苗接種的普及，經濟解封推高民間非必需品消費，加上財政刺激和寬鬆的貨幣政策等，仍是經濟增長的關鍵支柱。然而，已開發國家和新興市場之經濟增長差異仍持續存在，部分新興市場如俄羅斯、巴西等開始升息以因應超過其央行目標的通膨問題，因此需留意新興市場貨幣政策的不確定性。

其次，根據歷史經驗，在全球經濟進入中期復甦階段(mid-cycle)後，未來幾季企業獲利成長前景依舊看好，但隨著基期因素消失，企業獲利復甦高峰不排除將在今年第二季見頂。因此，惟有站在大趨勢浪頭上的企業，方能享有較佳的獲利續航力。對於想投資股市之投資人，建議專注於大趨勢下相關產業的發展，以掌握長線的投資成長契機。所謂大趨勢包括未來都市化、健康與共榮、永續生活、及新經濟秩序等四大面向，其中又以未來通訊和智慧醫療兩大領域尤具成長潛力，在疫情的衝擊下逆勢加速發展。若擔心市場波動風險的投資人則可選擇加上多重資產的佈局，不僅有利於控管風險與平衡波動，同時能兼顧成長與收益。當然，慎選投資標的將是獲利關鍵，採取由下而上選股策略預期將較有機會獲得優於整體大盤指數的表現。在債市方面，富達仍看好信用債券之表現，而相較於投資等級債，則更看好與景氣連動度高且存續期間較短之高收益債券。此外，新興市場債券收益仍具吸引力，全球經濟的復甦有利於商品出口國表現，但需留意因新冠肺炎導致部分新興國家債務惡化的情況。

整體而言，目前經濟處於中期復甦階段(mid-cycle)，投資人可以透過IMF關鍵字來掌握投資風險，包括觀察Inflation通膨現象、掌握Megatrend大趨勢和 Multi-Asset多重資產的投資契機、同時著重Financial Earning企業獲利之永續性。