瑞銀集團(UBS)周二公布第二季淨利成長62.8%。市場的活躍，協助該全球最大財富管理公司得以透過為富人管理資金，創造了更高的利潤。

瑞銀第二季淨利為20.1億美元，高於去年同期的12.3億美元，也遠高於20位分析師預期的13.4億美元。

首席執行長Ralph Hamers指出，第二季的成長是基於疫情期間的建立和加強關係；所有的業務部門都為第二季的成長做出貢獻。

在去年11月擔任執行長職務的Hamers已經將目光投向數位化，希望在世界各地的小康階層獲得更多業務。

瑞銀試圖改善數位服務，已便在其超級富有核心客戶群之外，能接觸到更多客戶。瑞銀在去年五月推出新的線上平台服務以來，希望在一年內吸引300億美元的業務。

瑞銀公佈了250億美元的新的費用產生(fee-generating)客戶資金，再加上強勁的市場，推動其全球財富管理業務的投資資產年增4%，達到3.2兆美元。

富人和超級富人客戶的交易也維持強勁，協助瑞銀的全球財富管理、瑞銀旗艦級業務的稅前利益增加47%。