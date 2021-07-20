威鋒(6756)今(20)日舉辦股東會，去年受惠宅經濟帶動USB3及USB Type-C設備端產品出貨成長動能，威盛也看好今年將會有更大量的需求帶動營收，威鋒今股東會也通過每股配發現金股利4.5元。

去年因疫情帶動遠距上班及教學帶動宅經濟的升溫，對於筆電及遊戲機的需求不減反增，連串帶動威鋒多年規畫之USB3及USB Type-C設備端產品出貨成長動能，而中美貿易關係的緊張也促使部份品牌需求轉單，讓威鋒有機會獲得數個重要客戶的訂單，威鋒去年合併營業收入為19億6959萬元、年成長達30%以上，歸屬母公司業主之稅後淨利為3億1848萬元，每股盈餘為5.29元。

威鋒將持續推出新產品以提升消費者因高速傳輸帶來的便利性，USB4相關產品可望於今年下半年導入量產，在USB Type-C高速傳輸的滲透率高，同時，威鋒也樂觀看待5G及AI發展，也因疫情宅經濟的帶動下，可望有更大量的需求推升營收成長。

因應晶片封測產能吃緊的問題，威鋒也不斷與上游廠商進行溝通確保產能的供應，同時妥善調配晶片庫存供給狀態，確保客戶關鍵需求滿足，讓威鋒和客戶都能維持雙贏以確保營收持續成長。

威鋒109年度可供分配盈餘為3億1515萬元，考量資金運用及避免股本膨脹，今通過配發每股配發現金股利4.5元，總計發放現金股利3億375萬元。