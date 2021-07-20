中國大陸的「鐵桿兄弟國」巴基斯坦14日發生中企班車爆炸事件，中巴專家工作組現場調查最終定性，這是一起恐布攻擊。此次事件造成中方工程技術人員9死20餘傷，是中國在巴國遭受最大人員傷亡事件。中國現代國際關係研究院南亞所所長胡仕勝20日特別提醒，全案發展要謹防「三個掛鉤」：勿將事件與中巴關係掛鉤、勿將事件與中巴經濟走廊掛鉤、勿將「巴塔（塔里班）」和「阿塔」掛鉤。

胡仕勝在《環球時報》撰文指出，作為中國人理應激憤，喊出「雖遠必誅」也屬應當。但在激憤之餘，還需平復心境，冷靜思謀，不要中了施暴者的「連環套」。特別是，還需防範中企班車爆炸案催發「次生災害」。

胡仕勝指出，首先，不要將爆炸案與中巴關係掛鉤，謹防破壞中巴友誼與互信。

今年是中巴建交70周年。也許，破壞中巴關係正是這次恐襲的最大目的，如果對中巴70年久經考驗的「全天候戰略合作夥伴關係」產生質疑，那可能會上了施暴者的當。

中巴友誼之所以能歷久彌堅，特別是在國際舞台上，巴基斯坦往往第一個站出來支持中國主張，駁斥反華言行。2008年汶川大地震後，巴基斯坦裸捐了作為「戰略儲備」的所有帳篷。

巴軍政當局其實始終把確保中國在巴利益安全當作頭等要務。對於如此友華的國家，絕不能因一次對方的安保失敗就完全忽視其對中國人生命財產的「安保」承諾與努力。

胡仕勝表示，其次，不要將此次事件與中巴經濟走廊掛鉤，謹防衝擊走廊建設大局。

出事班車是往來於達蘇水電站工地的通勤大巴。達蘇水電站不屬於中巴經濟走廊建設專案。它是世界銀行出資並由中國葛洲壩集團承建的大型水電專案，隸屬巴基斯坦水電發展局（WAPDA）。WAPDA負責人是退役陸軍中將。按說，他應比中國人更為震驚、憤怒，盡快將恐怖分子繩之以法，嚴懲不貸。但迄今仍無頭緒來看，這起爆炸案確屬「疑難雜症」。

因此，論此次恐襲時，不可牽強附會地將之與走廊建設緊密掛鉤。這樣做本身並不符合事實，對巴方安保努力特別是對走廊建設的安保努力有失公允。而且，這樣做還極有可能嚴重干擾走廊的未來建設。

胡仕勝強調，第三，不要將巴塔與阿塔混為一談，謹防干擾地區綜合戰略目標。

盡管迄今無人「認領」此次「恐襲」，但專家學者基於以往記錄大多將施暴者鎖定在巴基斯坦塔里班（即巴塔）身上。

巴塔長期以來既反對巴軍政當局也反對巴軍政當局的一切支持者。很多時候，巴塔的恐襲可能波及中國目標，意在讓奉行對華友好、高度重視對華關係的巴軍政當局陷於尷尬境地。今年4月21日發生的針對中國大使下榻酒店的恐襲即是明證。

但在譴責巴塔甚至主張軍事打擊巴塔時，不能將之與阿富汗塔里班（即阿塔）相混淆，並質疑中方對阿塔的接觸政策。

雖然都叫「塔里班」（即宗教學校畢業生），但巴塔非阿塔。兩者的「政治待遇」和「政治地位」有著天壤之別。巴塔國際社會定性的恐布組織，阿塔則更多地被視為是一支「反政府武裝」，在阿富汗還執政過。兩者性質不同，政治目的各異，且相互獨立。

巴塔的回流顯然會對「一帶一路」建設構成不小威脅。考慮到阿富汗對地區互聯互通的期待，中巴阿三方都有必要加大聯合防範與合作應對。但一定要記住的是，中方對阿塔的策略是積極鼓勵其參與阿內部和談，從而最終在阿止戰止亂。中方對巴塔的策略則是保持警惕，有力應對。的這兩項政策不能相互干擾。