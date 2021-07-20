奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運本周五（23日）開幕，中華隊主要大團昨天（19日）已經出發前往日本東京，無奈因為機位艙等、飯店房間簡樸讓行政單位成為眾矢之的，而中華奧會前後任主席蔡辰威、林鴻道長期默默為選手出錢出力也挨轟，田徑圈都為此相當不捨。

田徑教練邱為榮透過臉書表示：「出兵打戰拼搏賽事，當前發生這樣的爆點有幫助到選手嗎？奧會林鴻道主席及前奧會主席蔡辰威二位企業老闆長年出錢出力關照運動選手及教練， 情何以堪！？」

邱為榮認為，總統和教育部若有承諾未來選手出賽可搭商務艙，行政單位就該訂出合於幫助選手，避免體力耗損規範的交通旅運標準， 針對特優選手可以依國際賽事名次，給予商務座艙及星級飯店的舒適旅宿運待遇，如今奧運在即，相信行政人員也為了這次新冠疫情下的參賽人仰馬翻，全力協助備戰，他認為全體代表團應團該結一致， 避免影響整體士氣，選手、教練應專注於技戰術思考，而非這些無助與賽事的瑣碎干擾。

中華民國田徑協會秘書長王景成留言回覆，蔡辰威、林鴻道兩位主席長期出錢出力贊助敎練、選手不遺餘力，如今受到責罵情何以堪？「且回顅2016年巴西里約奧運會、如果沒有林鴻道主席自己拿新台幣壹仟萬元出來協助教練、選手搭商務艙，如今難道會有商務艙之亂？」