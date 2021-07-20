亞洲開發銀行20日發佈《2021年亞洲發展展望》，預計在工業、出口和服務業保持穩定發展的情況下，大陸經濟今年增長預期將保持在8.1％，2022年成長率預期為5.5％，但對亞洲發展中經濟體的整體成長預期則有所下調。

據中新網引述亞行指出，受新冠疫情再次捲土重來影響，亞洲地區一些經濟體的復甦步伐有所減緩，預計今年亞洲發展中國家的經濟增長率為7.2％，略低於此前7.3％的預期。

分地區看，大陸、南韓等新興工業化經濟體的復甦優於預期，東亞地區2021年的經濟增長預期，從4月7.4％上調至7.5％；中亞地區今年增長預期從4月的3.4％上調至3.6％。

但受疫情再次暴發帶來影響，南亞、東南亞和太平洋地區2021年的成長預期均已下調。其中南亞地區2021財年的成長預期從9.5％下調至8.9％；東南亞成長預期從4.4％下調至4％，太平洋經濟體也從1.4％下調至0.3％。

此外，由於石油和大宗商品價格的上漲，亞太地區今年的通膨預期從4月的2.3％上調至2.4％。2022年的增長預測仍為2.7％。

亞行指出，新冠疫情仍是本地區經濟成長前景的最大風險，每日確診病例在5月中旬達到高峰、約43.4萬例。6月底該數字下降至約10.9萬例，同時疫苗接種工作也正加快推進。截至6月底，每100人接種41.6劑疫苗，該數據高於全球平均39.2劑，但低於美國97.6劑與歐盟的81.8劑。