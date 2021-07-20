【愛傳媒楊秉儒評論】東京奧運中國滑浪風帆代表隊入住的飯店是「大磯王子大飯店」，坐擁廣闊海景，Google評價是4星等級；烏干達代表隊選手所住的飯店，是「泉佐野新Yutaka酒店(Hotel New Yutaka)」，Google評價是3星等級；那我們中華台北東京奧運代表隊的選手們到日本又是住什麼樣的飯店呢？

根據國訓中心2019考察報告及媒體報導指出，體育署、中華奧會與國訓中心於2019年3月底組成「2020東京奧運後勤支援考察團」前往東京實地考察，此行最主要任務就是搜集設置奧運期間工作團及代表團中繼站。經過考察團評估、簽約確定設置三個中繼站，賽中工作團將下榻鄰近選手村的Miraru東京新宿West飯店，共15個房間，羽球代表隊將下榻Morroad飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘，射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間，另外包下東京媽祖廟民宿；如果當時的定案未變，中華台北的參賽選手住3星級飯店，賽中工作團（高官）住4星級飯店？官員們住的Miraru東京新宿West飯店，根據住宿網站資料，一晚台幣最便宜為4659元，平均是5-6千元台幣。而中華台北羽球代表隊下榻Morroad飯店在Google評論被網友評等為3.3顆星，那麼，請問部長，羽球天后戴資穎住的房間一晚多少錢呢？以下為狂想曲內容，請勿對號入座。

部長：呃…我們知道…這個問題…大家都非常的關切…本人…也非常的關切；我們已經聯絡會同了所有的專家學者，一定要研究擬定出一個非常妥善合適的辦法跟措施，相信大家都會得到一個非常圓滿而完美的結果跟結局…。

記者：部長部長，我們只是想知道，羽球天后戴資穎住的房間一晚多少錢呢？

部長：（臉色微怒）很多境外勢力一直在詢問價格，但由於這些選手住宿都是國際合約，基於保密原則房價都是不公開的！我認為那些一直在詢價的人都是居心叵測，當然啦！也請我們的戴資穎齁，不要太不滿啦！高級房間我敢說現在日本東京絕對沒有現貨，如果日方要協助找飯店的話也請盡早，晚了，我們也不要了，是免費的話最好；或是可以用更便宜的價格買到高級房間也不錯。

畢竟以前的眼睛無法看到現在的價格，座位保密到最後一刻，直到球員上飛機才敢對外公佈，也是要避免中間有任何政治介入。因為護照上面有寫到「中華民國」有人不喜歡，所以我們加印「Taiwan」貼紙蓋上去才避開，然後自稱「中華台北東京奧運代表團」；那個戴資穎爸爸齁，太粗暴的話大可不必，那些說卡台灣選手的說法實在很卡通，這次台灣選手可以順利出賽，正是政府協助民間的典範；當然我在這邊也有送一句話給我們世界球后：「#世界怎麼跟的上台灣！」

記者：部長部長，您剛剛說你敢說高級飯店房間現在日本東京絕對沒有現貨，那為何代表團的高官們可以住在一晚要價5-6千元台幣的4星級Miraru東京新宿West飯店？而且我只想問您，羽球天后戴資穎住的房間一晚多少錢？

部長：你是剛剛畢業的啊？你新來的聽不懂啊？

『轟～～』（部長拂袖上車，揚長而去。）

作者為資深媒體人

照片為教育部官網截圖

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