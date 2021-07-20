美國西北部俄勒岡州（Oregon）一處沙灘14日發現一頭體型長106公分、重達45公斤的巨大「月魚」。

美國西北部俄勒岡州（Oregon）一處沙灘14日發現一頭體型長106公分、重達45公斤的巨大「月魚」（opah），月魚主要棲息在熱帶、溫帶水域，鮮少出現在俄勒岡州附近，讓當地人嘖嘖稱奇，研究人員指出，可能和氣候變遷有關。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄勒岡州海濱水族館（Seaside Aquarium）14日接獲通報，指出附近的日落海灘（Sunset Beach）上躺著一尾「怪魚」，館方人員隨即前往查看，赫然發現是一頭體長3.5英尺（約106公分）、重達100磅（約45公斤）的月魚。

月魚鮮少出現在俄勒岡州附近海域，水族館人員將魚的遺體取回後，還吸引不少人前來觀看。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），月魚主要棲息在熱帶及溫帶水域的深海裡，包括太平洋島嶼、美國西岸、東南部、新英格蘭地區、以及大西洋中部區域，以磷蝦及烏賊為主食。牠們有圓形但扁平的身體，腹部呈現銀色，其他部位則呈現紅色與橘色，魚身還有白色點點。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，月魚本身體型就偏大，水族館說，最大可長到6英尺長（約182公分）、重超過600磅（約272公斤），不過美國國家海洋漁業局（NOAA Fisheries）的研究生物學家杜瓦（Heidi Dewar）表示，她從沒預期在俄勒岡海邊會看到這麼大隻的月魚。

她認為可能和氣候變遷有關，「隨著海洋溫度上升，我們看到一些海洋生物向北移動」，她不認為這些月魚來自南半球，因為加州附近海域本來就有月魚出沒。不過為何這隻月魚會擱淺，她說還沒有獲得足夠數據，難以說明原因。

杜瓦說，目前有關月魚的基礎生物學、生態學的研究仍相當有限，生物學家仍在發展量測方式來計算這隻月魚的年紀。

2015年一篇發表在國際期刊《科學》（Science）的研究指出，月魚是目前唯一已知的溫血魚（warm-blooded），魚鰓裡的血管能夠讓溫暖的血液循環全身。

海濱水族館表示，這隻月魚的遺體狀況相當完好，推測擱淺後一小時就被發現，因此還沒有被海鳥吃掉。

目前水族館已經將這頭月魚保存在大型冰庫裡，他們計畫和當地博物館合作，在新學期開始時，讓一所學校的學生參與解剖過程。