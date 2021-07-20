建議東奧選手搭經濟艙？陳時中：只說要維持社交距離 15:132021/07/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧代表團搭經濟艙赴日比賽惹議，陳時中表示沒有建議選手搭經濟艙，只說要保持社交距離。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運將在23日登場，球后戴資穎坐經濟艙赴日，同行官員卻搭乘商務艙，引爆網友怒火。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他們沒有建議要坐經濟艙，只有建議要維持社交距離。 我國奧運代表團昨搭機去日本，但乘坐的艙等是經濟艙，引起各界討論，而指揮中心被問及是否有建議坐經濟艙、梅花座？陳時中表示「沒有，我們建議要有防疫的距離，社交的距離在」。 拿1.5億預算卻讓選手搭經濟艙 高嘉瑜：中華奧會不值得我們的納稅錢 國手坐經濟艙 官員坐商務艙 時力立委氣炸：你有要下場比賽嗎？ #經濟艙 #奧運 #東京 #台灣 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧選手坐經濟艙 總統府發言人曝問題重點：誰還願意付出？ 12:432021/07/20 政治 選手搭經濟艙蘇揆「痛心」將追究責任：對不起、我們很不會安排 10:532021/07/20 政治 選手出征搭經濟艙 許常德轟理由差勁：以為大家沒念書 11:502021/07/20 娛樂 選手屈居經濟艙 賴清德臉書遭灌爆後道歉了：當時不知道 09:152021/07/20 政治 奧運選手搭經濟艙 藍質疑蔡政府太注意官場文化忘記蔡英文2016年承諾 13:432021/07/20 政治 誰要你的商務艙！呂秋遠點出選手坐經濟艙2問題：現在就該處理 08:402021/07/20 生活 早知中華選手搭經濟艙？蔡英文IG被抓包「露餡」 火速刪文 09:102021/07/20 政治 國手塞經濟艙 傳體育署長請辭熄怒火 政院回應了 15:552021/07/20 體育 東奧選手搭經濟艙 民進黨團：失職官員咎責會給大家交代 11:182021/07/20 政治 選手坐經濟艙惹議 林濁水臉書竟稱：為什麼階級識別比什麼都重要？ 10:032021/07/20 政治 東奧》台灣做不到？美國聯航禮遇金牌女將坐豪華商務艙 00:112021/07/20 體育 生活熱門新聞 疫苗覆蓋率近23％ 陳時中籲：這4類人快預約莫德納第二劑 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 烟花醞釀轉中颱 午後雷雨彈升級 7縣市豪大雨特報 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 北市舉債買疫苗有望？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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