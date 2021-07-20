東京奧運將在23日登場，球后戴資穎坐經濟艙赴日，同行官員卻搭乘商務艙，引爆網友怒火。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他們沒有建議要坐經濟艙，只有建議要維持社交距離。

我國奧運代表團昨搭機去日本，但乘坐的艙等是經濟艙，引起各界討論，而指揮中心被問及是否有建議坐經濟艙、梅花座？陳時中表示「沒有，我們建議要有防疫的距離，社交的距離在」。