高端疫苗昨天通過緊急使用授權（EUA），但所使用的抗原為原始的武漢株，非變種病毒株，遭外界質疑恐無法對抗變種病毒株，衛福部長陳時中今天表示，由於病毒株一直在變化，若沒經過大規模試驗很難證明有效，但有打疫苗對重症防護總是較好。

陳時中表示，新冠病毒株一直出現變化，若要確定疫苗對於變種病毒株是否有效，就必須做大規模人體試驗，否則很難證明真的有效，但這段時間，大家對於免疫橋接也逐漸有概念，將來可透過比較的方式來驗證保護效果。

陳時中也說，疫苗的保護力沒有所謂完完全全的，大家可能也會問，對巴西病毒株效果如何？對其他病毒株效果又怎樣？但打疫苗還是要有一個基本的涵蓋率，這是公衛的概念，而不是要去對每個人、每一種病毒株都產生保護力，而至少國產疫苗對重症的防護力，相對比沒有打疫苗的也比較好，而當整個社會都對重症保護力較好時，疫情控制也能更加安心。

另外，隨著我國採購疫苗逐漸到貨，國內疫情趨緩，緊急使用一詞現在是否仍適用？陳時中解釋，從整個全世界來看，疫情仍然在往上升，而我們無法預測何時又會有大規模疫情進來，對於疫苗採購，有些人覺得夠，有些人覺得不夠，但國家有整體的規劃，已採購的疫苗當然希望能如期到貨，但若出現空缺時，仍然有緊急使用的必要。