星展銀行（台灣）提升客戶數位體驗，全新打造DBS IDEAL企業網路銀行，致力讓企業客戶擁有更佳的網路銀行服務體驗，其中特別領先業界推出「企業線上跨境收款追蹤服務」，為國內首家提供客戶可透過網路銀行即時查詢匯入款項狀態，及提供買方付款通知服務的銀行。此外，企業客戶只須透過申請星展e匯通（DBS DigiDocs）於網銀設定匯入款項到帳通知，即可依此完成線上匯款性質申報，大幅縮短入帳時間，強化交易流程。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀指出，新一代的DBS IDEAL企業網路銀行強化其功能與服務，滿足企業客戶的需求。此次星展銀行（台灣）與環球銀行金融電信協會（SWIFT）合作，領先業界推出「企業線上跨境收款追蹤服務」，以 SWIFT gpi（Global Payment Innovation）inbound tracking的功能來解決企業跨境收付款時資訊不透明的痛點，讓客戶透過網路銀行就可以即時掌握跨境收款的現金流動，改變以往追蹤跨境收款的繁複過程，提升調度資金效率、優化庫存並建立更有效的供應鏈。

SWIFT北亞地區總經理張志偉認為，憑藉SWIFT嶄新的SWIFT gpi跨境收款追蹤支援，星展銀行（台灣）將能提供企業客戶高度透明、可追溯性和高確定性的匯款服務；此服務也整合於星展企業網路銀行中，方便客戶即時查詢。

新一代的DBS IDEAL企業網路銀行服務，包含四大特點：一、裝置平台多元化：DBS IDEAL企業網路銀行採響應式網頁設計，自動依據裝置大小調整網銀介面，客戶不論在電腦、平板或手機，皆能享有一致且順暢的網銀服務體驗。二、介面高度客製化：企業內部可依照不同需求與使用習慣，客製化安排網銀首頁看板資訊，設定最需要掌握的資訊，例如檢視帳戶餘額、近期交易紀錄、交易授權狀態等，登入後即可快速掌握資金動向並提升營運效率。三、數位功能更強化：首創推出「企業線上跨境收款追蹤服務」，從買家匯款後，客戶即可於DBS IDEAL企業網路銀行追蹤款項進度，獲得即時和透明的金流資訊。客戶另可申請星展e匯通（DBS DigiDocs），收到即時通知後於網銀上直接申報匯入匯款性質，送交銀行確認。此外，客戶也可上傳交易證明文件影本，免去傳真與紙本，大幅縮短入帳時間，強化外幣交易數位流程。四、權限管理自主化：企業管理者可自行維護與即時調整公司網銀的使用者設定和資金授權規則，毌需通過銀行後端設定，約可節省兩個工作天，以提供客戶更高便利性與即時性的網銀服務。