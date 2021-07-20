元太(8069)與日本理光(RICOH)推出全球最輕薄的攜帶式電子白板，提供醫療、建築，與商務辦公等領域應用。元太總經理甘豐源表示，從傳統紙筆的工作型態，未來的工作模式已逐步朝向永續、數位科技轉型。而元太的電子紙技術的省電及陽光下可視的特性，正適用於永續與數位的顯示解決方案，因此，元太與理光共同合作、開發RICOH eWhiteboard 4200，以推動智慧行動辦公發展。

RICOH eWhiteboard 4200電子白板（RICOH電子白板）是為企業中心辦公室、以及遠端辦公室彼此相互連結而設計，模擬紙張書寫的數位手寫方式運作，提升辦公場域的智慧化。RICOH電子白板具有極為便利的攜帶與配置特性，在使用此裝置時，無需考量電源插座位置，可設置於多種不同的位置，例如：放置於畫架、平放於桌面、或是掛於大型牆面。RICOH電子白板螢幕所更新的訊息，可透過Wifi傳輸觀看，真實的實現遠端會議的協同合作。

RICOH電子白板運用元太更快速的電子墨水技術，讓電子白板的顯示螢幕實現流暢、高對比的數位書寫體驗。與自發光的顯示技術不同，E Ink電子紙的反射式技術顯示特性，讓電子白板的螢幕具有無光害的特性，也很適用於避免光源干擾休養的醫療照護環境，做為醫護人員、病患與照顧者溝通的醫療資訊看板。

RICOH電子白板與紙張相同的顯示效果，讓電子白板在豔陽與強光下，有著高可視性，適用於戶外場域，例如：建築工地，目前僅於日本地區販售。