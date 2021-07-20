比特幣價格跌破30,000美元，為6月22日以來首見，拖累其他數位貨幣同步下挫。

根據CoinMarketCap的數據，在截至美東時間周二凌晨12點29分的24小時內，整體加密貨幣市值蒸發了約980億美元。

根據CoinDesk報價，比特幣跌逾6%，報29672.99美元。以太幣一度重挫近9%，目前跌逾6%，報1,747.53美元。瑞波幣（XRP）跌近 10%。

在此之前，因擔心Delta變種病毒導致新冠疫情急升，將拖累經濟復甦步伐，全球股市同步大跌，周一美股道瓊指數重挫725.81點或2.09%，收在33,962.04點，創下近9個月來最大單日百分比跌幅。標普500指數大跌1.59%，那斯達克指數跌1.06%，雙雙創下5月中旬以來最大單日跌幅。

周一泛歐Stoxx 600指數大跌2.30%，為444.29點，創下將近9個月最大單日跌幅。周二亞洲主要股市方面，日本、南韓、中國和香港股市同步走跌。

加密貨幣金融服務公司Amber Group合夥人Annabelle Huang表示，全球市場湧現龐大賣壓，風險資產全面走跌。經濟復甦的品質和強度令人擔憂，包括高收益在內的風險資產普遍轉弱，加上最近比特幣走軟，使加密市場進一步走跌。

自4月中旬創下至近65,000美元的歷史新高之後，比特幣價格已經崩跌逾50%。

中國大力整肅加密貨幣交易和挖礦活動，是近來比特幣表現疲弱的主要原因之一。中國央行亦要求金融機構和金融科技公司不得提供加密貨幣服務。此外，世界各地的監管機構也更加緊盯加密貨幣活動。

加密貨幣創投和交易公司Kenetic Capital創始人Jehan Chu表示，所有信號都是不利的，中國最終將封殺加密禁令，以及新冠變種病毒感染激增導致總體經濟惡化，使比特幣持續遭到打壓。

加密貨幣交易所Luno業務開發部門主管Vijay Ayyar表示，對比特幣而言，3萬美元可能是個重要關卡，失守該關卡可能進一步走低，估將測試22,000美元～24,000美元，從此比特幣可能進入區間波動。他表示：「在反彈走高之前，比特幣可能在20～40K之間一段時間。」

Kenetic Capital創始人Jehan Chu亦預期比特幣將進一步走跌，他表示第一季的加密市場動能已經停滯，不排除比特幣跌破25K的可能性。