台股拚穩萬八之際，19日外資出走賣超逾400億元，加上前一日美股大跌，道瓊工業指數盤中狂瀉800點，周二台股面臨超級考驗，大盤開低64.33點、為17724.92點，翻落月線。電子權值軍團續弱，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)走低。航運股翻船，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)聯袂重挫，空方勢力延伸至散裝航運，新興、裕民、慧洋-KY倒地；鋼鐵股同步回檔，群龍無首下，指數最低探至17500，收盤下跌260.51點，為17528.74點，硬守17500整數關。今日外資(不含外資自營商)賣超256.4268億元，投信賣超17.7308億元，自營商賣超83.7675億元，三大法人賣超357.92億元。

高端疫苗(6547)COVID-19國產疫苗獲EUA，激勵今天股價跳空漲停開出鎖住，生醫股掀漲停潮，基亞(3176)、台康生技(6589)、優盛(4121)、亞諾法(4133)、台耀(4746)、和康生(1783)、國光生(4142)等多檔漲停。航運、玻陶等前期強勢股遭投資人恐慌殺出，成為類股跌幅冠亞軍。鋼鐵股明顯回檔，燁輝(2023)、春雨(2012)、美亞(2020)重跌逾4%，中鋼(2002)公布上半年EPS為2.23元，業績題材與空單抗衡，多方力守36元，跌幅控制在2%以內。千金股兩樣情，股王矽力-KY(6415)今日除息，一度衝上4000元大關、漲幅逾3%，輕鬆達陣填息，惟盤中過後漲幅收斂，股價翻黑；信驊(5274)在雲端、資料中心等大客戶訂單強勁挹注下，訂單動能可望一路旺到年底，訂單旺到年底，逆勢走高逾2%；富邦媒(8454)擁電商優勢人氣不墮，持續守在盤上；然而力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)、旭隼(6409)下跌4~2%。

台積電法說會後連兩天積弱不振，促使台股退守至17800關卡，然而又遇美股大跌，以及外資19日賣超逾400億元的打擊，多方再敗退到17500點，直接跌破月線支撐，今日收跌260點，5日RSI為27.50，10日RSI為42.44，9日K值為43.11，9日D值為58.45，20日乖離率為-1.13，短線多頭架構遭破壞，三大法人全面偏空，周二合計賣超357.92億元。外資今年來賣超台股(上市櫃)逾4,755億元，近二年外資累計賣超破兆元，其中個股調節以台積電賣超4213億元居冠，聯電、大立光、長榮逾410～756億元位居前五大之列；同時間，外資則大舉回補鴻海、日月光、智邦、台達電及緯穎等股，買超在161～469億元。

台股資深分析師林成蔭提醒，指數跌破17,600點宜將持股降到低水位。目前季報陸續公布，上市櫃公司上半年營收達19.16兆元，年成長幅度超過兩成，年增率逾雙位數者逾千家，如有優於原有預估值的業績，將獲得法人調升年度獲利和目標價，是近日焦點。