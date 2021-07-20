華府智庫蘭德公司研究員班奈特(Bruce W. Bennett)與政策研究助理邁爾斯(Diana Y. Myers)，日前投書《國家利益》(The National Interest)；文中指出，隨著中國大陸與美國展開新冷戰，雙方劍拔弩張之勢可能讓北京領導人忽略北韓的威脅。更精確的說，平壤的核武發展已構成對北京的生存威脅，但北京卻因與華府的角力而忽略此一發展。

文中指出，儘管北京與平壤之間仍強調彼此的「血盟」，但雙方卻將邊境封鎖。對金正恩而言，新冠肺炎讓他擁有一個絕佳的藉口，可假公共衛生的名義將邊境封鎖。儘管這樣做意味著民眾必須挨餓，但平壤不但不想要北京的援助，甚至希望透過關閉邊界，可限制北京在平壤內部事務中的影響力與槓桿作用。

作者認為，北京對北韓的主要目標一直是維持區域穩定。從大陸的觀點來看，雖然北韓擁有核武不太理想；但如果朝鮮半島陷入權力真空，情勢勢必更危險。儘管北京表面上一再宣稱期盼朝鮮半島最終實現無核化；但首要任務卻始終是維持該地區的地緣政治現狀，無核化只是次要目的。北京顯然認為平壤擁有核武對他的威脅微乎其微。

再者，北京也樂見北韓能將美軍趕出朝鮮半島，而平壤的核武結合大量洲際彈道飛彈，將引發世人對美國區域核嚇阻的質疑，而這會破壞美國、南韓與日本間的聯盟關係。這當然是北京歡迎的結果，因為美國在區域的影響力會削弱。

然而，這些觀點卻忽視北韓核武對中國大陸產生的實際威脅。根據北韓第6次核試爆的當量，只要1枚北韓的核武就能在北京造成數百萬人死亡或重傷。儘管這個數字在大陸人口數中只佔一小部分，卻可以在核心領導層心中盤據極大地位。畢竟，這將危及政權延續性。據曾多次訪問寧邊核設施的赫克爾（Siegfried Hecker）博士推測，北韓可能擁有45枚核彈。

換言之，北京必須考慮北韓不受控的核武計畫，對地緣政治中期到長期的影響，而這是否有足夠理由讓大陸需要憂心。忽略北韓的威脅與北京長期戰略思考有些許的不一致；不過，這很可能是美中之間的冷戰蒙蔽了大陸領導核心的雙眼，使其無法透視北韓威脅正發展中。

作者認為，北京應該把平壤的核武視為雙刃劍。核武無疑是北韓的保險絲，可以防止超強威脅其自主權。甚至，核武讓北韓成為區域強權，可以分別嚇阻大陸、美國這樣的夥伴與超強。

儘管金正恩嘴裡也喊著去核化，卻始終言行不一。平壤持續製造核武，專家估計北韓在未來十年內擁有的核武可能多達200枚。從防禦的目的來看，金正恩根本不需要這麼多的核武；換言之，這麼多的核武無疑要用於脅迫其他目的，然而北京似乎不願承認這種可能性。

作者進一步分析，這已顯明平壤無視北京的利益。儘管北京要求停止核試驗，但金正恩持續於2017年試射洲際彈道飛彈，凸顯對老大哥的蔑視。即使與全球兵力最龐大的國家共享邊界，但金正恩的行為證實他仍會優先考慮自己的利益，而非最重要盟友的期望。

甚至，從許多方面來看，北韓似乎只把大陸當作實現自身目標的手段，即透過承認北京的重要性以獲取糧食供給，但拒絕為北京政策而服務。

假設北韓擁有100枚核彈頭甚至更多，金正恩是否仍允許北京向平壤施壓？如果北韓直接對大陸挑釁，北京會如何回應？回顧2017年北京與平壤發生分歧；當時北京威脅如果平壤膽敢跨越紅線就轟炸北韓，而平壤則強烈譴責。

北京正努力降低美國對北韓核武去核化的壓力；但北京似乎也察覺，金正恩製造的不穩定因素遠較美國與其他國家更多。這種不穩定又會引發情勢走向習近平不允許的局勢混亂。屆時，如果北京干預北韓混亂局面，平壤的核武將指向何方？如果北韓只要1枚核彈就能威脅北京的數百萬人，那麼平壤不斷成長的核武庫難道不會構成北京的生存威脅嗎？

作者總結，美國已認識到北韓核武對南韓、日本構成的生存威脅，在未來數年內也會對美國產生威脅，這促成美國積極實現北韓去核化。只有當北京認知道平壤也會為他帶來生存威脅時，美中才會攜手努力實現平壤去核化。