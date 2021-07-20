創意吃法_日式薄餅玩創意搭配廣式小月餅，與經典調酒Wild Lady白色佳人很搭

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2021)年雖然有疫情攪局，但年也過半了，轉眼間中秋佳節再二個月就要到來了，您往年都是如何吃月餅呢？──月餅配熱茶嗎？有別於傳統月餅傳統吃法──冷餅燒茶，現在月餅將有更新穎、更時尚的吃法！由於疫情期間全台灣「自煮人口」，據調查增加近35%，台北福華大飯店掌握「宅食正夯」的趨勢，今年中秋將邀請大家「創eat賞月趣」，來扭轉吃月餅的傳統印象。主廚團隊發揮獨特巧思，將月餅變成「食材」，變身創意料理的主角，並將傳統茶飲，改為搭配醋、酒等飲品，讓吃月餅更有儀式感。

月餅搭配新飲品，桂花、蘋果醋、蜂蜜以及梅酒加氣泡水(攝影：洪書瑱)

江南春_蘇式月餅 桂月禮盒

台北福華飯店江南春主廚劉宜嘉表示，一般「傳統月餅」的吃法，以「月餅」配一杯「燒茶」為主。這一次所推出的蘇式月餅除了搭配熱茶外，主廚特別推薦獨家揭露私房醋飲「蘋果醋凍飲」、「桂花釀飲」，在家DIY加入濃濃桂花香、蜂蜜與果醋，讓月餅更有不同風味。而這一次蘇式月餅的「桂月禮盒」，因應健康趨勢，內餡加入多種堅果，如核桃、腰果、夏威夷火山豆、芝麻及蔓越莓等養生食材，而且利用茶香四溢的東方美人茶，製作了「東方美人核桃」！

創意吃法_美式煎餅與經典蛋黃酥混搭在一起，鹹甜風味再喝上一口梅酒沙瓦實在很新鮮

點心坊_經典蛋黃酥 橙月禮盒

除此之外，點心坊巫政翰主廚將「廣式月餅」和「蛋黃酥」為餡料，搭配日式薄餅和鬆餅，製作出兩款美味的創意甜點，搭配時尚的創意擺盤，不僅賞心悅目，口感更展新！台北福華七賢吧的調酒師調製搭配創意月餅料理的梅酒+氣泡水製作成「梅酒沙瓦」，若想風味更多元，還可在梅酒沙瓦中再加入一點威士忌。或調一杯Wild Lady，搭配不同的蘇式、廣式、蛋黃酥，來提升月餅的風味與口感，也讓月餅跳脫傳統，有更別緻的享受！

珍珠坊_廣式中月餅 皓月禮盒

珍珠坊_廣式小月餅 映月禮盒

台北福華表示，除了邀大家一起「創eat賞月趣」，今(2021)年飯店共推出五款月餅禮盒，除了蘇式月餅外，還有廣受好評的珍珠坊廣式月餅「皓月」、「映月」禮盒，主廚團隊捨棄傳統偏油膩的內餡，創新研發「酒釀桂圓蛋黃」、「烏龍茶脆梅」和「鳳梨澄沙奶黃」三款全新口味，迎合現代人求新求變的口味；中秋行家必搶的蛋黃酥「橙月禮盒」，今年除了堅持採用宜蘭七星鄉的古法醃製黃金鴨蛋黃外，今年還增加了最道地的台灣味：炭烤番薯。帶皮的黃番薯結合紅番薯，來展現本土風情，而外皮則採用西式做法，「讓蛋黃酥的香氣跟內餡可以更好的結合在一起」，而值得一提的是，近年因應樂活飲食趨勢，福華月餅皆減低糖量。

珍珠坊_喜柿禮盒

另外，還有一款創意甜品「喜柿禮盒」的限量設計，設計則以日本的漆器盒結合祥雲環繞，美感與質感兼具，限量販售700盒，主廚精選苗栗紅柿，綠豆輕柔與日式抹茶香氣，搭配金桔土鳳梨豆沙，兩款口味以餡中餡的概念，麻糬Q彈不黏牙，展多層次細緻滋味。

台北福華即日起至8/31前臨櫃訂購皓月/映月禮盒、桂月禮盒、橙月禮盒並完成付款可享早鳥9折優惠，凡台北富邦、台新銀行信用卡及富邦福華聯名卡友皆享9折專屬優惠，以及福華貴賓卡享9折，尊爵卡更享85折優惠。大宗訂購100盒以上可享8折優惠。

另外，若您對主廚「創eat賞月趣」創意食譜有興趣的民眾，7月22日(四)後可至台北福華粉絲專頁查詢及觀看！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

圖片：台北福華提供

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