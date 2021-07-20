西武獅隊台灣好手吳念庭本季打出旅日生涯最佳成績，儘管已經卡位固定先發，但他還有課題需要加強，過去有外野經驗的他透露，在奧運停賽期間可能會多練習守外野。

吳念庭本季出賽80場，繳出2成72打擊率，有75支安打、7發全壘打、42分打點，各項數據都是生涯最佳，之前得點圈的高打擊率還被獲封「得點圈之鬼」。

職業生涯來到第5年的吳念庭，把握今年季初陣中傷兵過多的機會，升上一軍首戰就敲出生涯首轟，好表現也讓教練看到，「一開始前3場比賽對我滿重要的，打出成績後自信也增加許多，後面也有穩定出賽，心情會比較平靜。」

吳念庭目前得點圈打擊率高達4成03，在交流戰時更突破6成，他表示，自己知道被叫「得點圈之鬼」這個綽號，「一開始覺得這個外號滿帥的，也沒太去想這個外號，但後來慢慢打起來又有外號，好像得點圈時大家都會特別關注我的打擊。」

能夠在得點圈有人時有好表現，吳念庭也說不出明確的理由，「大概就是站上打擊區時的氛圍要去調整，要想好自己要攻擊哪些球，都設定好了後站上打擊區就是跟投手對決。自己也沒預期會有這樣的表現，只是想說打1分算1分。」

日職在明星賽後為了配合奧運全面停賽，而本季守遍內野各個位置的吳念庭也會利用這段時間練習外野，「教練給我什麼位置我就把它做好，每個位置都滿熟悉的，比賽上是沒有太大的問題。下半季也可能有機會去守外野，奧運這段時間就多練一下外野。」