由韓國VALOFE代理的3D寫實MMORPG線上遊戲《伊卡洛斯》即將開放台灣專屬伺服器，今（20）日在VFUN平台啟動事前預約活動，遊戲以3D場景、豐富故事劇情及多種特色玩法帶領玩家深入《伊卡洛斯》，感受更具臨場感及逼真度的遊戲體驗，歡迎各位騎士們前來挑戰！

《伊卡洛斯》遊戲特色

《伊卡洛斯》故事起源於米德拉斯大陸上最繁榮的種族「人類」、「精靈」、「克羅霍恩」和「梅魯米斯」，共同建立「光之聯盟」對抗古老邪惡力量，並展開一場激烈漫長的戰鬥，最終成功封印邪惡力量。直到某天，邪惡力量再次被喚醒，為提升強大力量，便抓走哈卡納斯王國的公主，隨著邪惡力量日漸強大，居民們紛紛家破人亡，而傳言中只有強大騎士才有機會消滅邪惡力量，為米德拉斯大陸帶來和平。

《伊卡洛斯》採用次世代引擎CryEngine 3技術，玩家除了日常刷副本、隨時隨地打野怪之外，也可到海灘釣魚得到神秘寶箱，還能馴養所有野怪作爲自己的夥伴，並透過夥伴合成系統，獲得戰力更強的傳奇、神級夥伴，其中在米德拉斯大陸擁有多種地圖，每個地圖都有各自特色，還會因應四季而有不同變化，帶給玩家獨一無二的遊戲體驗。

3D寫實MMORPG線上遊戲《伊卡洛斯》即將開放台灣專屬伺服器

事前預約活動啟動

《伊卡洛斯》事前預約即日起正式開跑，只要在VFUN平台成功預約註冊的玩家，即可獲得永久「艾羅拉神聖套裝」、飾品禮包等超值道具。