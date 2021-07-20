今天上午10點起陸續發送疫苗預約簡訊，但有民眾反應，自己並非第九類對象，年齡也不符卻收到簡訊，反觀有一些第九類民眾表示沒有收到簡訊，對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再和唐鳳政委討論一下。

截至今天下午疫情記者會前，已陸續發送152萬封預約簡訊，其中有將近半數、75萬多人已上網完成預約。

有民眾反應，自己因為有高血壓，意願登記時被列為第九類對象，診斷代碼為I10，但今天卻未收到簡訊。指揮中心發言人莊人祥表示，I10是一般高血壓，一開始就不屬於第九類對象，因此未被列入這一波簡訊發送對象。

另外也有非第九類的20多歲民眾，竟收到簡訊通知可預約疫苗，對此莊人祥則表示，可能他是第九類但不知道，可能先前有主診斷但忘記了。

陳時中表示，「這個可以再了解一下。」理論上年輕族群沒有在第九類裡面，就不會在這次簡訊名單內，相關情形會再跟唐鳳政委討論一下，看看是什麼樣的情形。

他也透露，今天疫苗預約平台有檢查出一些18歲以下民眾完成意願登記，但在發簡訊前就已經剔除了。