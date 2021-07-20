北市衛生局公布（案15553）確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布（案15553）確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北京站威秀一名員工確診，北市衛生局表示，該名確診者19日確診，感染源初判為家戶感染，7／13至7／15曾到京站威秀影城上班，已針對影城實聯制資料，匡列職場相關工作人員及進行擴大篩檢，並請個案涉足跡相關店家、賣場進行清消及人員自主健康管理。

北市公布京站威秀員工（案15553）確診者足跡曾在13日早上9點30分至10點搭乘捷運從士林站到台北車站，並在13日下午5點到捷運地下街從台北車站通往中山站，晚間5點30分至6點20分曾到寧夏夜市，並在同日晚間6點20分至7點30分搭乘公車304從林森重慶路口站至捷運士林站。

另外，在14日早上8點10分至9點該名確診者同樣搭乘捷運從士林站到台北車站，下午2點至2點20分曾到台北轉運站1樓萊爾富，下午5點同樣經過捷運地下街從台北車站通往中山站，並在下午5點30分至6點30分停留在新光三越南西店1館地下街超市，並在6點30至7點搭乘捷運從中山站至士林站返家。

此外，在16日下午2點至2點20分，該名確診者曾到全聯福利中心士林中正店，同日晚間9點30分至10點30分曾搭乘捷運從士林捷運站至台北車站往返；至於19日下午1點35分至2點則搭乘公車685路線從聯合陽明院區至蘭雅國中站，並在大葉高島屋停留從下午2點30分至5點30分，最後搭乘公車紅12從蘭雅國中站上車至福林橋站下車。

威秀業者表示，該員工上周二、三、四值勤，周日發燒就醫，當時判斷為扁桃腺發炎，為求謹慎前去篩檢，周一晚間確診，目前該員工已住進防疫旅館，由於該員工染疫情況並不嚴重，無須住進醫院。

威秀指出，影城已掌握相關接觸比較密切的幾位員工，也完成對主管機關及衛生局通報。京站威秀即日起停業3天，周五重新營業前將會協助全體員工完成PCR篩檢，以利打造更安心的觀影空間。