「專為小資女設計的平價開架彩妝，進軍大馬該怎麼做？」

「我的品牌主推高單價產品，該如何觸及目標客群？」

南向將生意擴展到大馬，想有效觸及不同的收入族群？

就從暸解各群體在網路上最喜歡看的「內容主題」開始吧！

大馬統計局透過收入，將國民分成以下三大組別 ——

B40 低收入族群：月薪中位數 21K 台幣，佔四成人口

M40 中收入族群：月薪中位數 21-70K 台幣，佔四成人口

T20 高收入族群：月薪中位數 70K 以上，佔兩成人口

而不同的收入群體，傾向關注的網路內容也具有差別。

【B40：懂享樂！美妝時尚、汽機車類最夯】

B40 低收入族群懂享樂！美妝時尚、汽機車類最夯。（TenMax提供）

REV Media 媒體集團，是馬來西亞最大的數位發佈商，並在 2020 年針對三千位大馬網路用戶進行調查，以洞察不同收入群體最喜歡瀏覽的網路內容！

調查中，45% 受眾屬於 B40，以 25-34 歲占比最高（54%），28% 為華人、62% 為馬來人。

B40 受眾最願意花費時間瀏覽以下內容：

Top 1 美妝、保養

Top 2 購買汽機車的資訊

Top 3 時尚、穿搭

關注美妝資訊的受眾中，82% 為女性，他們的次要關注內容為「旅遊」；因此，如果你是美妝商家，投放廣告時也可鎖定旅遊相關網頁。

關注汽機車的受眾中，七成為男性，他們的次要關注內容為「科技產品」；因此，如果你是汽機車商家，投放廣告時也可鎖定科技配件相關網頁。

而在 B40 當中，最不受歡迎的網路內容，則是「親子教養」、「教育」和「酒類」。

整體而言，B40 的整體輪廓具有兩大特徵：

重視 CP 值，購買時以預算為重要考量

極具好奇心，會在各種社群平台上接收資訊

【M40：超上進！特別關注個人成長內容】

M40 中收入族群超上進！特別關注個人成長內容。（TenMax提供）

調查中，50% 受眾屬於 M40，以 25-34 歲占比最高（45%）、35-44 歲居次（37%），34% 為華人、54% 為馬來人。

M40 受眾非常特別，和 B40 & T20 群體相比，他們對各個主題的網路內容，興趣指數並沒有太突出的差異。唯獨在於「個人成長」方面的資訊，興趣指數較為突出！此外則由「旅遊」、「影音內容」和「投資」居後。

關注個人發展與成長的 M40 受眾中，他們比其他群體更常使用 Telegram，除了個人成長資訊外，他們最常關注的內容主題前五名為：

Top 1 科技潮流與產品

Top 2 保健資訊與健身

Top 3 增進技能或培養習慣

Top 4 旅遊

Top 5 居家風格

因此，如果你的 TA 鎖定中產階級，可以試著將廣告投放至上述主題的網站。

而在 M40 當中，最不受歡迎的網路內容，則是「奢侈品」和「酒類」。

整體而言，M40 的整體輪廓具有兩大特徵

重視生活質感，願意為提升生活體驗花費

可能已步入家庭，關注居家、旅遊、教育等議題

【T20：最闊氣！主攻酒類、儲蓄、奢侈品】

T20 高收入族群最闊氣！主攻酒類、儲蓄、奢侈品。（TenMax提供）

調查中，5% 受眾屬於 T20，七成為男性，以 45 歲以上占比最高，43% 為華人、34% 為馬來人。

T20 受眾最願意花費時間瀏覽以下內容

Top 1 酒類

Top 2 奢侈品、精品

Top 3 儲蓄

關注酒類資訊的受眾中，87% 為男性，他們的次要關注內容為「影音」和「旅遊」，因此，如果你是酒商，投放廣告時可多利用影片素材。關注奢侈品的受眾中，六成為男性，他們的次要關注內容為「旅遊」和「科技」，因此，如果你是奢侈品品牌，投放廣告時也可鎖定相關網頁。而在 T20 當中，最不受歡迎的網路內容，則是時尚、穿搭等資訊。

整體而言，B40 的整體輪廓具有兩大特徵

喜愛犒賞自己，將奢侈品作為投資有成的獎勵

重視及時行樂，愛揪喝酒、旅遊，購物很爽快

REV 調查也發現，不論哪個群體，都喜歡時事以及社群上爆紅的內容，並有 40% 受眾，看到網站或社群上的廣告後，會進一步搜索相關產品資訊，更有 65% 受眾曾因此最終完成購買。因此，各位商家進軍大馬，務必做好數位行銷佈局！針對不同群體，選擇適合的投放媒體。