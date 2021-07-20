【LIVE直播】北市中小學擬「線上線下混合班」今確診再+7！市長柯文哲最新說明｜2021.07.20

新冠肺炎本土疫情未歇，國內今日新增24例確定病例，分別為18例本土及6例境外移入名，本土個案中有5例感染源不明，死亡個案則新增4人。其中北市新增7例確診案例，連鎖運動健身房World Gym昨日才傳出台北站前店因會員確診，業者緊急停業大消毒，今再爆長春店也有會員確診，今起連3天暫停營業，對此，柯文哲召開記者會說明。

柯文哲指出，今日北市確診增加7例，其中有2人是在居家隔離時被攔下來的，而其他的則都是家戶感染；柯文哲指出，家戶感染要防範相當不容易，要求民眾在家中也要配戴口罩基本上不太可能，而目前最好的解決方式就是「有症狀就去篩檢」，希望民眾要有警覺性，若感受到自己健康出現狀況就去篩檢，早日篩出來也可以保護家人免於感染，而目前北市有7家醫院可以免費篩檢。

柯文哲也提到，目前台北市的確診數字越來越少，而疫情越到最後關頭，要篩出陽性案例的困難度就越高，而柯文哲也呼籲民眾不要隱瞞疫調，因為現在正進入清零的階段，每一例確診案例都會相當用力的去查，有任何與台北有相關的案例都會馬上去調用電信足跡，一比對馬上就可以找出不一樣的地方，柯文哲也宣布，現在開始若出現隱匿疫情的狀況，將會處以6萬到30萬的罰款，他表示，希望可以為北市多爭取一到兩天，趕快把病毒的傳播鍊打掉。

柯文哲宣布將與物流業者合作，協助業者進行轉型。(中時資料照)

針對目前受疫情影響的店家、產業，柯文哲指出，過去政府提倡防疫、紓困、振興，但他認為這個順序是錯誤的，應該是要防疫、紓困、「轉型」；柯文哲認為，在後疫情時代，例如傳統市場等，要怎麼找回過去的客戶？若疫情再拖下去，大家也不敢群聚吃飯，恐怕經營會更加困難，所以目前北市提倡相關業者可以與外送、物流平台進行合作，加速轉型。

北市鼓勵受疫情影響的相關業者，與外送平台合作轉型。(中時資料照)

副市長黃珊珊指出，日前傳出台北京站威秀影城卻有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、16日和19日的相關足跡，因為該案例確診者的Ct值僅有13，感染力相當強，北市政府呼籲有與該足跡重疊的民眾，若有身體不適，應盡速就醫。

台北市副市長黃珊珊公布確診者足跡。(中時資料照)

台北市副市長黃珊珊公布確診者足跡。(中時資料照)