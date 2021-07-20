由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》即將迎接11歲生日！官方今(20)日開放第三個覺醒主動技【威力技能】，可大幅提高角色的傷害值，同時重磅推出全新主線劇情【風雨中的拉達梅斯】、全新巢穴副本【亡靈巢穴】，邀請所有熱愛挑戰的冒險者，享受全新內容！此外，為歡慶11週年生日，官方特別準備了11週年紀念活動，完成指定任務，就能免費獲得超強頭部時裝「十一週年口罩」！

全新覺醒技能影片

全新覺醒主動技「威力技能」全職業開放！最高提升600倍傷害！

7月20日改版後，所有Lv95.以上且完成覺醒的玩家，皆可學習全新覺醒主動技【威力技能】，施放後可增加玩家個人戰力，帶給敵人最高600倍的傷害，依照各職業可增加的傷害值不同；同時可累積覺醒之力，啟動60秒的技能強化BUFF，強化該職業所有其他技能！

此外，能為隊伍增添助益的「和諧技能」也同步開放，玩家施放後，全隊伍的成員皆可獲得相對應的BUFF！

新主線「風雨中的拉達梅斯」、新巢穴「亡靈巢穴」等待玩家挑戰！

《新龍之谷》睽違半年，推出全新主線【風雨中的拉達梅斯】，此次的劇情中，為了收集「治癒之杯」的蓋子，冒險者們來到了充滿危險的「拉達梅斯」，隨之被捲入了「依貝樂」所策劃的陰謀，大量的怪物「查德」將進攻拉達梅斯，冒險者們需傾盡全力，阻擋這場屠殺。

全新反派巢穴【亡靈巢穴】同步開放，第一關BOSS為巨大蜘蛛的「蟲族蟲后」、第二關BOSS為召喚亡靈進行攻擊的法師「魔蠱」、第三關為狩獵入侵者進行實驗的降靈術師「文森佑」，最後，終極關卡為詭譎可怕的骨骸術士「亡靈」。

成功通關的玩家，可獲得象徵強者並提升能力的「陽光微笑淨化狂風森林作戰策略」系列之獎勵稱號，此外，也有機會獲得全新道具「寒冰心臟(冰霜)」及「寒冰心臟(惡寒)」，可用於鑲嵌「米諾斯手套」和「米諾斯下裝」，大幅提升戰鬥力和巢穴的適應力。

《新龍之谷》亡靈巢穴

歡慶11週年紀念豐富活動上線！超強紀念時裝免費送！新手獎勵大提升！

歡慶《新龍之谷》上線滿11週年，官方特地規劃11週年紀念系列活動，更新【落櫻比武擂台】、並限時推出【大富翁：賽季8】及【十一週年慶典箱】活動。

【落櫻比武擂台】更新後，敵人將變得更加強大，對玩家們來說是十分有挑戰性的活動；【大富翁：賽季8】可透過刷關卡取得參加活動的「骰子使用券」，完成任務可得到稀有道具；【十一週年慶典箱】全玩家皆可領取，完成指定任務，可獲得可愛又超強的頭部時裝「十一週年口罩」，可大幅強化數值：物/魔攻擊+50000、物/魔攻擊+12%、Max HP+5%、爆擊傷害+101010。

此外，針對新手也推出豐富獎勵，完成新手指南要求，可獲得強大的夢之盡頭武器、職業專屬女神頭盔、米諾斯系列+7防具、可鑲嵌裝備來強化技能的「技能龍玉」、大量強化素材與製作道具，讓新加入的冒險者們快速升等，體驗更多的遊戲內容，現在就到《新龍之谷》享受豐富遊戲吧！