安永最新全球報告指出，2021年上半年的全球併購活動創下歷史新高，交易額超過2.6兆美元，高於去年同期9260億美元，並超過新冠病毒疫情發生的前5年平均值（2015-2019年上半年）1.6兆美元。

今年上半年的全球併購活動超過一半在北美，交易額共1.4兆美元（高於2020年上半年3450億美元），幾乎是疫情爆發前五年平均水準（7840億美元）的兩倍。其次是亞太地區併購額4460億美元，相較2020年上半年共2220億美元躍升許多，與前五年同期的年平均相比增加3170億美元。

歐洲緊隨其後共4120億美元，相較2020年上半年的2450億美元增加，也超過前五年同期3560億美元的平均水準。

雖然全球併購交易總數下降，但今年單件金額達數十億美元的併購交易激增達到479件，是推動交易活絡的主因。儘管全球經濟仍受疫情影響，但跨境交易也出現復甦，從2020年上半年2360億美元，增至今年同期6880億美元。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示，併購交易者發現自己身處對未來經濟前景的樂觀、疫苗推廣的進展、低成本融資和創紀錄的私人資本乾火藥環境中，成功因應疫情如何轉變成虛擬交易的挑戰之後，在千載難逢的市場中尋找交易機會。此外，就台灣市場併購活動，她觀察到因歐美市場有些大型集團已在進行事業群的分拆出售策略，台灣企業可藉此機會，藉由併購取得歐美地區的布局或相關高階技術。