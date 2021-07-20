43歲女星楊皓如曾是娛樂、生活時尚線記者，臉蛋姣好、身材凹凸有致，得到「美女記者」的稱號。最近她的丈夫Michael（許元禮）上節目《媽媽好神之俗女家務事》爆料妻子在家不愛穿衣服，某次他進行視訊會議，老婆忽然裸體出現，馬上關掉鏡頭才沒出包。

國內因本土疫情緣故，許多公司實施居家遠端辦公，Michael表示在家裡工作並不輕鬆，因為工作量一樣多，而且還有不少突發事件，像是常要分心去處理小孩的瑣事，他大嘆：「小孩的事情比工作還多！」除此之外，辣妻楊皓如因為在家不喜歡穿衣服，常常只有一件內褲晃來晃去，有次他跟廠商開視訊會議時，眼睛餘光瞄到怎麼有一個裸女出現在附近，猛然一看驚覺是自己的老婆，嚇得趕快把電腦的鏡頭關閉，才沒有把太太的裸體畫面播送出去，「因為我沒有這麼慷慨會給大家分享這個東西」。

主持人季芹同時也爆料丈夫王仁甫在家崇尚自然，某次她收到對方傳來某人夫在家只穿一條內褲被視訊錄下的新聞，季芹以為當事人是老公，驚喊：「王仁甫所以是你喔！」佩甄笑虧：「所以我們現在都知道王仁甫在家都只穿內褲就對了？」想不到季芹爆更大的料：「他不穿耶！我老公比較喜歡解放自我。」讓現場來賓聽完都大開眼界。