新竹地檢署6月底在「竹東58同學會」等LINE社群網絡發現，黃姓男子散布某社區有人確診的假訊息後，立即分案啟動偵查，經檢察官楊仲萍迅速偵辦及偵查終結二件三人，並依情節輕重為緩起訴處分。

檢方指出，黃男未進行任何查證、詢問或確認，6月23日下午在「竹東58同學會」LINE群組內，張貼「竹東台大分院急診下來的某社區，現在一堆穿兔寶寶裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了」、「某棟6樓外籍新娘（確診）」、「外籍新娘是（榮民醫院看護）」等不實訊息。

劉姓男子在該群組內獲知該訊息後，隨即在「我愛中華民國」群組內，轉傳上述不實訊息照片。

專責檢察官楊仲萍指揮新竹縣調查站和橫山分局進行查證、追查後，發現該則訊息，6月24日上午也被黃姓女子轉傳到「二重社區發展協會」群組內，轉傳內容為「L棟6樓聽說3個確診」之不實資訊。

檢方認有併同偵辦必要，7月16日透過視訊3人，偵查終結，考量被告等經此偵查程序，已知散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息的嚴重性，分別諭知緩起訴處分，期間為1年，支付緩起訴處分金1萬元，或在原群組內澄清本件有關新冠肺炎之不實訊息。