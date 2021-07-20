20日，韓國SK集團旗下的半導體與顯示器材料子公司SK Materials表示，將與Group 14科技公司合作，進軍鋰離子電池材料業務。

SK Materials指出，計畫投資600億韓元，約5200萬美元。在與Group 14科技合資的公司中，占有75%股份。而這家Group 14科技，是一家專事於提升電池能量密度的鋰矽電池材料供應商。

SK Materials補充，合作項目中將於2022年，在韓國建立一家鋰矽電池材料工廠，以滿足市場對這種高性能電池材料強勁的需求。

2020年12月時，SK Materials砸下1300萬美元，收購Group 14約一成股份，並成為第3大股東。

韓國第3大財閥SK集團，對投資車用電池產業相當積極。有鑑於電動車(EV)已成未來車市主流，SK集團內負責電池製造的SK Innovation，計畫到2025年時，綠色環保項目規模的總投資額將上看約30兆韓元。