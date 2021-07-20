中華電(2412)在最新台灣5G Speedtest Award行動網速量測報告中，一口氣拿下上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項殊榮。中華電表示，目前今年5G基地台已建設超過8千座，預計年底前1萬座5G基地台可望提前達標，總建設量將可達1.2萬台。

國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest於今(20)日公布台灣5G Speedtest Award行動網速量測報告，這也是該測速機構，自台灣於去年下半年開始提供5G服務後，首次公布國內5G評測獎項，中華電則一口氣拿下 2021上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項殊榮。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電為國內第一家提供5G服務的電信業者，以速度及涵蓋並重的策略積極且扎實的進行5G建設，以最快的速度於主要都會區及重要交通幹線提供5G涵蓋，將持續建置基地台，擴大全台通信涵蓋。

中華電行動通信分公司簡志誠總經理表示，中華電今年5G基地台已建設超過8千座，將持續加量、加速5G建設，預計年底前1萬座5G基地台可望提前達標，總建設量將可達1.2萬台。

中華電持續投入5G建設與技術升級，以最大頻寬和最佳頻段的優勢，採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，充分整合資源及提升效率；率先於全台捷運及高鐵等特定室內場域提供NR2100的5G信號涵蓋，上半年更持續擴大戶外NR3500頻寬容量，有感提升客戶5G網路體驗。