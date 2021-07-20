奧運選手搭經濟艙去日本比賽，遭批評蔡政府承諾給選手搭商務艙的承諾跳票，教育部昨公開道歉，並解釋是防疫考量。然而，國民黨立委洪孟楷卻抓包，2020東京奧運運輸企劃書明白寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙」，等於一開始就沒打算讓全部選手搭商務艙。

洪孟楷指出，2020東京奧運運輸企劃書（類似政府招標文件）預算總金額600多萬，而在運輸需求上明白寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙。」除非之後有任何的開會變更、或增加預算，否則一開始就沒打算讓全部選手搭商務艙，「這算什麼超前部署？蘇院長、潘部長，要不要出來解釋清楚。」

尤其教育部去年三月在立法院總質詢時特別回覆說「全部選手教練都坐商務艙」，洪質疑，有任何白紙黑字的改變或會議紀錄推翻這個招標文件嗎？教育部更應該向外說明，到底本次奧會代表隊的運輸預算是多少錢？攤開來一番兩瞪眼，就知道到底有沒有標列足夠的費用，讓選手們都能夠搭乘商務艙前往。

洪孟楷批評，教育部一開始就打定沒有要全部選手都搭乘商務艙，最令人無法接受的是昨天部長出來道歉記者會還瞎扯是「防疫考量！」請問這個企劃書2019年時有新冠病毒嗎？承諾跳票就算了，被抓包後還公然跟全國國人說謊，到底有沒有跟中華隊站在同一陣線呢？

洪孟楷也說，別只把責任推給承辦人，院長、部長的承諾，如果一開始就做不到，卻只想混過矇過，如果不是戴資穎，恐怕此事還不會爆出來，跳票又說謊的民進黨政府，這次又要把鍋甩給誰？蘇院長、潘部長別閃躲，請出來面對。