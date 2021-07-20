大陸澎湃新聞20日報導，在大陸捐建過135所學校的香港明星古天樂，於2009年拋磚引玉與慈善機構在貴州省導義市新蒲新區蝦子鎮興建的一所小學，日前在網路盛傳已成「蚊子館」閒置多年，當地機關表示，因生源減少，已與附近環境更好學校合併上課，原校舍要改成村子的醫療養老中心，已取得古天樂等捐建人諒解。

澎湃新聞此前報導，一則題為《古天樂捐獻學校現狀曝光，荒廢多年雜草叢生，當地人揭露背後真相》的網帖，在網上廣為傳播，隨後還有網友在抖音、快手等短視訊平台上放出今年2、3月間前往網帖提到的「紅光古天樂小學」現場拍攝的視訊。遵義市新蒲新區黨工委宣傳部工作人員日前表示，紅光古天樂小學已改造成為當地老年活動中心，具體投入使用情況黨工委方面會持續了解和監督。

遵義市新蒲新區黨工委宣傳部通報說明，紅光古天樂小學位於遵義市新蒲新區蝦子鎮蘭生村(原遵義市遵義縣蝦子鎮蘭生村)，2009年4月由慈恩基金會和香港明星古天樂捐贈18萬元港幣、遵義縣(現播州區)人民政府匹配63萬元人民幣興建，2010年9月落成啟用，積極推動教育事業發展，當地對慈恩基金會和古天樂熱衷公益事業和助力鄉村教育，表示由衷感謝和崇高敬意。建校以來，教育培養了學生447人。

遵義市新蒲新區教科局調查，近年來，隨著經濟社會的快速發展，紅光古天樂小學生源逐年減少，為改善農村教育環境，有效整合教育資源，讓孩子接受更好教育，2014年9月將紅光古天樂小學併入教學環境更好、教學資源更優的寄宿制學校蘭生小學。並將紅光古天樂小學校舍委託蘭生村村委會代管，存在閒置現象。

經遵義市智力支邊辦溝通聯繫，慈恩基金會和古天樂對學生能接受更優質的教育表示欣慰和支持，對援建學校部分校舍閒置的情況表示理解。2021年4月，該校舍正式移交蝦子鎮人民政府管理。

遵義市新蒲新區黨工委宣傳部表示，下一步，蝦子鎮人民政府將徵求慈恩基金會和古天樂意見，擬將紅光古天樂小學閒置校舍用於蘭生村群眾醫療、養老等公益事業，進一步在鄉村振興中發揮積極作用。