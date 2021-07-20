資誠（PwC）聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司於2021年7月20日發布《2021台灣生醫併購白皮書》指出，我國應整合台灣業者不同專長，以台灣廠商優勢領域在國際大健康產業爭得一席之地。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐分析，自2020年以來，全球面臨疫情變化莫測的不確定性，即使如此，生醫產業的併購活動並未像其他產業般受到影響，而仍活絡的進行；同時，市場資金更加認同生醫產業之必要且關鍵的地位，進而加強對生醫產業的佈局。除了2020上半年的併購交易量受到當時疫情之混亂不安而略為降低外，2020年下半年之併購案件數及金額皆已雙雙回升，充份顯示業者對於透過併購加速取得優質資產的迫切性。

近年台灣生醫產業併購交易以生技製藥業居多，2021年上半年生技製藥業交易量明顯大於前兩年，前四個月的案件數更已和2019及2020年整年度的案件量接近。未來，市場將更快速的成長但也更加的競爭，越來越多台灣企業跳脫過往各自埋首發展、獨佔一方的思維，願意藉由更開放的態度、更多元的策略來「打群架」，透過彼此結盟合作加速轉型升級。

翁麗俐建議，台灣生醫產業要成長茁壯，應利用現有利基及競爭優勢，透過投資併購做為加速器。生醫業者若能「群策群力」結合資源，將有助實現「馳騁國際」之願景。而大健康產業等新興領域的興起，也將開創更多元的高附加價值。台灣生醫產業在變化莫測的市場環境中展現了高強度的韌性，相信未來的發展必定指日可待。

2020年前十大交易中有多起併購之交易標的為生物製劑廠商，而於遠距醫療、分子檢測及基因治療相關領域亦有具規模之代表性併購案例。

其中，科技業者近年積極跨足生醫領域，整合ICT及生醫技術：科技業者透過跨域合作、投資併購、設立自有品牌等方式，積極投入生醫領域並加速自身轉型。科技業者擁有半導體、AI、IoT、大數據技術等強項，以及消費性電子產品的研發製造經驗，其若能與生醫業者相互結盟，資誠認為將是台灣未來發展智慧醫療產業的重要利基。

其次為技術潛力生技製藥代工、掌握關鍵原料藥及積極進軍國際市場，因《生技新藥條例》修正案將生技CDMO（委託研發及生產代工） 納入租稅優惠適用範圍，有望推升量能及投資力道，藉此打造國內供應鏈、並掌握關鍵原料藥。而新冠疫情造成原料藥生產鏈斷貨危機亦進一步突顯原料藥的重要性，生技製藥為高度管制的產業，進入各國市場及打入國際供應鏈實屬不易，資誠認為，國際化將會是業者建立規模及提升競爭力的關鍵試煉。

此外，消費者追求健康之意識持續提高，業者關注焦點擴及整個大健康版圖，並由台灣延伸至全球：原以消費性產品為主的業者透過對外投資併購進入醫療通路體系，並將業務延伸至大健康範疇。由台灣近期併購統計亦可看到，此類業者藉由跨國併購或整合國際資金以積極布局大健康領域。

另再生醫療領域興起，台廠透過併購投資、跨國合資、策略聯盟切入此領域。再生醫療被納入《生技新藥條例》修正案租稅優惠適用範圍，其相關特管辦法亦進一步開放「異體細胞治療」。在政府法令鬆綁以及租稅優惠雙重激勵下，細胞治療領域熱絡發展，各業者積極佈局，以求在細胞治療領域搶占一席之地，而運用併購投資快速成長亦為成功關鍵因素之一。

而互利共贏台日併購也能加強企業競爭力。資誠指出，台灣企業透過結盟日本企業，或引進日本策略性投資人及私募基金，可以整合彼此優勢及經驗，強化市場布局及產生業務綜效，加速企業成長及轉型升級。

資誠表示，生醫業者結盟財務型投資人進行併購投資，生醫業者擁有豐富的產業經驗、技術、產業資源；而財務型投資人擁有充沛的資金及投資經驗，兩者結盟可望創造雙贏局面：財務型投資人享有投資獲利、生醫業者分散股東風險，並可有效快速透過併購壯大規模。