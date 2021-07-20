近期東南亞疫情快速升溫，緯創繼在印度廠完成員工全面施打第一劑疫苗後，在馬來西亞的兩個廠區員工亦預計最快自本周起陸續施打疫苗，復工進度也將配合當地政府防疫政策進行。

緯創共同總經理暨緯創智能執行長沈慶堯表示，位於印度的廠區已在6月間完成員工全面施打第一劑疫苗的進度，預計7、8月間也將陸續完成第二劑的疫苗施打。先前配合防疫、局部停工的部分也自7月起逐步復工中，下半年就可最大化既有產線的生產量。

另在馬來西亞部分，也正將配合當地政策、由緯創負責協調當地醫療院所到廠施打的作業及相關規費，讓員工自本周起接種第一劑疫苗，後續亦將依時程安排第二劑施打作業，同時配合當地防疫規範、逐步復工。

至於近日疫情嚴峻的越南廠，共同總經理暨緯創科技執行長林建勳則指出，目前並未受到停工影響。除已於第三季起正式量產的一廠仍正常運作，預計於今年底前完工的二廠，現階段才開始有先遣人員陸續進駐。後續緯創也將配合當地政府最新防疫政策，進行相關配合措施。