鹿港奉天宮旁的弘裕神像雕刻社創立40人，62歲創辦人施炯裕（中）今年榮獲模範父親，最欣慰的是17歲起就跟在他身邊學習的長子施翰淳（左）已能獨當一面、繼承衣缽。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所今年慶祝父親節活動改為到府表揚，鹿港鎮長許志宏（左）20日第一站就到玉順里表揚62歲模範父親施炯裕（右）。（謝瓊雲攝）

疫情雖逐漸和緩卻仍未解封，鹿港鎮公所考量防疫優先，為避免群聚，決定今年父親節慶祝活動，改為到府表揚模範父親，鹿港鎮長許志宏20日第一站就先到弘裕神像雕刻社，頒發證書、牌匾和紀念獎品給木雕匠師施炯裕。

許志宏表示，施炯裕畢生投入神像雕刻，經手雕刻過的媽祖神像超過1000尊，技藝超群，如今也由長子繼承衣缽，令兩名兒子則創業在地經營早餐店，一家和樂、四代同堂，深受鄰里肯定，當選模範父親實至名歸。

62歲的施炯裕出身小康家庭，父親靠討海維生，排行老三的他國中畢業就投入職場，退伍後回鄉拜師學藝從事木雕，成立弘裕神像雕刻社40年來，手藝精湛，生意應接不暇，鹿港地藏王廟、福德宮、護安宮等，鹿港地區大大小小宮廟的主神神尊都出自他之手。

他與妻子許麗娟攜手養大三個兒子，幾乎每天都坐在店裡聚精會神的雕刻神像，從早上8點做到晚上11點，只有吃飯休息，始終維持相同姿勢、將木雕神像雕刻得栩栩如生，職人精神令人折服；他總說，「只要心中有神，就一點都不覺得累」。如今長子繼承衣缽，讓施炯裕放心交棒，今年還代表玉順里獲頒模範父親殊榮。

長子施翰淳表示，父親很慈愛，對子女志趣相當尊重，並不會強迫他們做哪個行業；家中三兄弟只有他對雕刻有興趣，兩個弟弟都從商，父親也都相當支持。施炯裕則欣慰的說，施翰淳自17歲就一路跟在他身邊學手藝，現在各方面都可獨當一面，他也能安心退休。

許志宏指，木雕師施炯裕一生勤奮刻苦、敬業樂群，為小孩樹立良好榜樣，現在培養了傳人，將可延續鹿港木雕神像工藝發展。